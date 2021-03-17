Воровство в магазинах и миграционные нарушения. В МВД Германии рассказали о преступниках-белорусах

Источник материала: Tut.by

Воровство в торговых точках и нарушения предписаний миграционного законодательства — два самых «популярных» в Германии вида преступлений, совершаемых гражданами Беларуси. Об этом сообщило МВД ФРГ в ответ на запрос Deutsche Welle ; в своем пояснении пресс-секретарь министерства Марек Веде ссылается на отчет Федерального ведомства по уголовным делам по итогам 2019 года. Полицейская статистика за прошлый, 2020 год, еще официально не опубликована.



Фото: Reuters

Треть преступлений в Германии совершается иностранцами

В ежегодном статистическом отчете Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) о преступности в Германии есть отдельная таблица, посвященная правонарушениям, совершенным в ФРГ иностранцами.

Согласно этой статистике, немецкая полиция в 2019 году зарегистрировала в общей сложности 1711 преступлений, совершенных гражданами Беларуси. Это относительно низкий показатель с учетом того, что всего в 2019 году в Германии были зафиксированы порядка 2 миллионов преступлений, из которых примерно треть — около 700 тысяч — были совершены иностранцами.

Так, в частности, на долю граждан Беларуси пришлось 184 случая нанесения тяжких телесных повреждений, 28 случаев угроз, 2 факта домогательства в виде преследования жертвы и 6 случаев торговли людьми.

Однако наиболее распространенное преступление, совершаемое гражданами Беларуси в Германии, — это воровство (583 случая, большинство из которых совершены в киосках, универмагах, витринах и магазинах самообслуживания). Самый громкий пример — осенью 2019 года полиция обезвредила банду, грабившую грузовики. В одной только Нижней Саксонии преступники ограбили порядка 60 машин; общий ущерб от их действий составил полмиллиона евро.

Граждан Беларуси в Германии в десять раз меньше, чем россиян

На совести белорусских граждан — восемь украденных велосипедов (всего по Германии за 2019 год было зарегистрировано 2946 случаев краж велосипедов). Граждане Беларуси 60 раз попались во время безбилетной поездки на городском транспорте (всего за 2019 года по всей Германии было поймано 128 305 безбилетников).

В трех случаях граждан Беларуси застигли за использованием поддельных удостоверений личности; в четырех случаях — за браконьерской рыбалкой и в одном — браконьерской охотой. Кроме этого, в статистике за 2019 год — 31 случай оказания сопротивления сотрудникам полиции и свыше полутысячи фактов нарушения миграционного законодательства. Количество убийств, совершенных гражданами Беларуси — одно.

В полицейской статистике столицы Германии Беларусь фигурирует как одна из стран, граждане которой замешаны в угонах автомобилей и кражах со взломом, наряду с выходцами из Армении, России, Польши, Косово и Сербии.

Что касается статистики экстрадиции граждан Беларуси из Германии, то в 2019 году, по данным МВД ФРГ, из страны были высланы 67 белорусов, а в 2020-м — всего 21. В целом, по данным Федерального ведомства по статистике ФРГ, в 2019 году в Германии постоянно проживало 23 тысячи граждан Республики Беларусь, что более чем в десять раз меньше, чем граждан России (около 260 тысяч).

Белорусской мафии в Германии нет?

В понедельник, 15 марта, берлинское Земельное ведомство по уголовным делам опубликовало годовой отчет о положении дел с клановой преступностью в столице Германии. В нем нет ни слова о злоумышленниках с белорусскими паспортами, что, впрочем, еще не значит, что граждане Беларуси никак не замешаны в нелегальной деятельности структур организованной преступности, говорит пресс-секретарь профсоюза полиции Берлина Беньямин Йендро.

По его словам, выходцы из бывшего СССР — и белорусы в том числе — стараются не совершать преступлений, вызывающих большой общественный резонанс и тем самым реже попадают в полицейские сводки. Это отличает их от арабских кланов, печально знаменитых далеко за пределами Берлина.