В ПГУ встретили нового руководителя: министр покритиковал вуз, а экс-ректору аплодировали стоя

Источник материала: Tut.by

Преподавателям и студентам Полоцкого государственного университета 16 марта представили нового ректора — Олега Романова. Сопровождали его министр образования Игорь Карпенко, помощник президента Анатолий Линевич, мэр Новополоцка Дмитрий Демидов и другие чиновники. Портал Gorod214.by послушал , о чем говорили на расширенном совете университета.



Слева направо: Дмитрий Лазовский, Олег Романов, Анатолий Линевич, Игорь Карпенко

Министр образования Игорь Карпенко в своем выступлении поблагодарил бывшего ректора ПГУ Дмитрия Лазовского за работу и вручил ему грамоту министерства. Он отметил, что Лазовский продолжит работать в вузе и перечислил некоторые достижения университета за последние годы.

Министр покритиковал ПГУ за недостаточную остепененность профессорско-преподавательского состава. По его словам, она ниже средней по республике. Игорь Карпенко поделился негативными впечатлениями от последнего посещения гуманитарного факультета. Он сказал, что там студенты не здоровались со старшими.

Затронул министр и вопросы воспитания гражданственности и патриотизма.

— Мелочей в этом быть не должно. Когда откровенно хамство звучит из интернета из уст некоторых ваших преподавателей. А ученый совет сидит и молчит, не дает принципиальную оценку. Я не затрагиваю сейчас какие-то политические моменты. Просто элементарное хамство… И все молчат. Этого допускать не будем, — сказал министр.

Он резюмировал, что университет — не место для политических баталий и политической пропаганды.

Новый ректор Олег Романов дважды поблагодарил президента за оказанное доверие и поделился основными принципами своей работы. Среди них особое место у воспитания патриотизма:

— Без патриотизма любые вложения в человека, в нашего студента — это прямой вычет из экономики страны, потому что в дальнейшем этот человек будет работать не на благо белорусского общества и государства, но на иные, в лучшем случае нейтральные, а в худшем — враждебные ему силы.

Выступление Дмитрия Лазовского было самым лаконичным. Он поблагодарил нынешних и бывших преподавателей и студентов вуза за 18 лет совместной работы:

— Я работал так хорошо, как мог. Теперь назначенный ректор должен сделать лучше и больше, ну, а иначе зачем шел на это.

Зал приветствовал бывшего ректора стоя.

Посмотреть выступления спикеров можно здесь .

Напомним, назначение Олега Романова на должность ректора ПГУ 11 марта согласовал президент. До этого Романов был первым проректором Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

До этого ПГУ 18 лет руководил доктор технических наук, профессор Дмитрий Лазовский. В январе стало известно, что он уходит с этой должности.

После событий 9 августа Полоцкий госуниверситет был самым протестным среди вузов в Витебской области. И преподаватели, и студенты ПГУ выступали с видеообращениями к власти, в которых осуждали насилие со стороны силовых структур. Четверых студентов вуза судили за акцию «Ноль промилле». Студентов, которые записали ролик против беззакония, вызывали на беседу к прокурору Новополоцка.

Преподаватели ПГУ говорят, что при ректоре Лазовском после выборов никого из сотрудников не уволили «по политическим причинам».