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В Могилеве студенты взялись за благоустройство микрорайонов и спрашивают жителей, как будет лучше

17.03.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве взялись за благоустройство микрорайонов и спрашивают у местных жителей, каким он его видят. Проект пилотный и стартовал с микрорайона Фатина.


Фото: Максим Лесковец, instagram.com/cyber._max/

В Могилеве инициативу разработать концепции благоустройства микрорайонов предложили студенты Белорусско-Российского университета. Их поддержали Центр городских инициатив и урбанистическая инициатива «Серебрянка. Мой спальный». Минчане в течение нескольких лет успешно работали в микрорайоне Серебрянка, для которого архитекторы и урбанисты разрабатывали варианты благоустройства скверов, дворовых территорий. Теперь этот опыт перенимают могилевчане.

Смысл проекта в том, чтобы жители сами определились и высказались, каким они хотят видеть благоустройство своего микрорайона. И чтобы жители улиц Фатина, Терехина, Златоустовского могли поучаствовать в развитии и управлении территории, на которой они живут, авторы проекта создали отдельный сайт fatina.by и определили 5 мест, которые потенциально могут стать площадками отдыха.

После регистрации на сайте жители микрорайона и все заинтересованные в развитии Фатина могут пройти опрос о том, чем люди хотят заниматься в выбранных 5 местах, как эти площадки могут выглядеть с точки зрения внешнего вида, комфорта и т.д. Опрос продлится до 15 апреля.

После этого команда социологов, урбанистов и студентов-архитекторов проанализирует данные и предложит варианты благоустройства пространств в соответствии с мнением жителей.

Район Фатина был выбран не случайно, говорят организаторы инициативы. Он находится в живописном месте и с одной стороны включает в себя дома 1970-х-80х годов постройки, с другой — новые строения, как, например, микрорайон Солнечный и другие.

Кроме того, на сайте можно предлагать свои идеи по организации мероприятий, поделиться историей о районе и др.

 
Теги: Могилев
 
 
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