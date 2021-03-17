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В Бресте спасатели достали из воды рыбака, который провалился под лед
17.03.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 марта на озере Вычулки рыбак провалился под лед. Из воды мужчину достали спасатели, сообщает
Рыбак провалился под лед в 30 метрах от берега и держался за кромку льда. Прибывшие на место спасатели добрались до мужчины со спасательным кругом и вытащили его на берег.
Медики диагностировали у спасенного пенсионера общее переохлаждение. От госпитализации он отказался.
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Медики диагностировали у спасенного пенсионера общее переохлаждение.
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