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В Бресте спасатели достали из воды рыбака, который провалился под лед

17.03.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 марта на озере Вычулки рыбак провалился под лед. Из воды мужчину достали спасатели, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Рыбак провалился под лед в 30 метрах от берега и держался за кромку льда. Прибывшие на место спасатели добрались до мужчины со спасательным кругом и вытащили его на берег.

Медики диагностировали у спасенного пенсионера общее переохлаждение. От госпитализации он отказался.

 
 
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Медики диагностировали у спасенного пенсионера общее переохлаждение.
 
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