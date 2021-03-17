В Бресте спасатели достали из воды рыбака, который провалился под лед

Источник материала: Tut.by

16 марта на озере Вычулки рыбак провалился под лед. Из воды мужчину достали спасатели, сообщает МЧС .



Фото: МЧС

Рыбак провалился под лед в 30 метрах от берега и держался за кромку льда. Прибывшие на место спасатели добрались до мужчины со спасательным кругом и вытащили его на берег.

Медики диагностировали у спасенного пенсионера общее переохлаждение. От госпитализации он отказался.