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В карьере под Заславлем тонул пенсионер - ему помогли спасатели и очевидцы
17.03.2021 09:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В карьере Хмелевские пруды вблизи Заславля тонул пенсионер. Его успели спасти, сообщает
Утром во вторник 16 марта спасателям сообщили: в карьере возле деревни Хмелевка тонет человек. Звонила женщина — с ней поддерживали связь, потому что водоемов там несколько. На сайте МЧС опубликовали тот самый звонок и общение спасателей с дежурным оператором.
Первым к месту прибыл штаб ликвидации ЧС Минского района.
— Тонущий человек находился на расстоянии 20 метров от берега. До прибытия спасателей помощь ему оказывал один из очевидцев: находясь на безопасном расстоянии, мужчина подал пострадавшему палку, с помощью которой ему удавалось удерживаться на поверхности, — рассказал старший помощник начальника штаба ликвидации ЧС Минского района капитан внутренней службы Денис Ромейко.
Спасатели с водителем, старшим прапорщиком внутренней службы Валерием Счастным, а также очевидцами при помощи спасательной веревки вытянули мужчину на берег.
Пенсионера доставили в больницу, предварительный диагноз — общее переохлаждение.
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Утром во вторник 16 марта спасателям сообщили: в карьере возле деревни Хмелевка тонет человек. Звонила женщина - с ней поддерживали связь, потому что водоемов там...
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