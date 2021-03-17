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В карьере под Заславлем тонул пенсионер - ему помогли спасатели и очевидцы

17.03.2021 09:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В карьере Хмелевские пруды вблизи Заславля тонул пенсионер. Его успели спасти, сообщает МЧС.

Утром во вторник 16 марта спасателям сообщили: в карьере возле деревни Хмелевка тонет человек. Звонила женщина — с ней поддерживали связь, потому что водоемов там несколько. На сайте МЧС опубликовали тот самый звонок и общение спасателей с дежурным оператором.

Первым к месту прибыл штаб ликвидации ЧС Минского района.

— Тонущий человек находился на расстоянии 20 метров от берега. До прибытия спасателей помощь ему оказывал один из очевидцев: находясь на безопасном расстоянии, мужчина подал пострадавшему палку, с помощью которой ему удавалось удерживаться на поверхности, — рассказал старший помощник начальника штаба ликвидации ЧС Минского района капитан внутренней службы Денис Ромейко.

Спасатели с водителем, старшим прапорщиком внутренней службы Валерием Счастным, а также очевидцами при помощи спасательной веревки вытянули мужчину на берег.

Пенсионера доставили в больницу, предварительный диагноз — общее переохлаждение.

 
 
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Утром во вторник 16 марта спасателям сообщили: в карьере возле деревни Хмелевка тонет человек. Звонила женщина - с ней поддерживали связь, потому что водоемов там...
 
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