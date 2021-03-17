ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«На роды ехала в наручниках». История женщины, которая родила ребенка в колонии

17.03.2021 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Когда Настя узнала, что беременна, ей было особенно страшно за свое будущее и будущее ее ребенка. И это не совсем то волнение, которое испытывает каждая женщина в такой момент. Дело в том, что Настя узнала, что станет мамой, когда ей грозил срок. Несколько месяцев ранее девушка с братом и другом хотели попробовать наркотики, заказали вещество в интернет-магазине, но не успели забрать «закладку» — их сразу же задержали. Следствие длилось несколько месяцев, в это время Настя и забеременела. Многие отговаривали ее оставлять ребенка, но она твердо решила, что аборт делать не станет. На четвертом месяце беременности женщину осудили на два года (но год убрали по амнистии) и отправили в женскую колонию в Гомеле. Это история не о белорусской системе правосудия, а о беременной женщине, которая оказалась в совсем неподходящем для своего положения месте.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы продолжаем проект «Быть мамой», в котором рассказываем о женщинах, чья жизнь отличается от большинства.
 
Новости дня
Новости общества
 
С 1 сентября в Беларуси вводят биометрические паспорта и ID-карты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by