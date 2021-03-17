«На роды ехала в наручниках». История женщины, которая родила ребенка в колонии

Источник материала: Tut.by

Когда Настя узнала, что беременна, ей было особенно страшно за свое будущее и будущее ее ребенка. И это не совсем то волнение, которое испытывает каждая женщина в такой момент. Дело в том, что Настя узнала, что станет мамой, когда ей грозил срок. Несколько месяцев ранее девушка с братом и другом хотели попробовать наркотики, заказали вещество в интернет-магазине, но не успели забрать «закладку» — их сразу же задержали. Следствие длилось несколько месяцев, в это время Настя и забеременела. Многие отговаривали ее оставлять ребенка, но она твердо решила, что аборт делать не станет. На четвертом месяце беременности женщину осудили на два года (но год убрали по амнистии) и отправили в женскую колонию в Гомеле. Это история не о белорусской системе правосудия, а о беременной женщине, которая оказалась в совсем неподходящем для своего положения месте.