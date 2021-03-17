С 1 сентября в Беларуси вводят биометрические паспорта и ID-карты

Вчера, 16 марта, Александр Лукашенко подписал указ № 107 «О биометрических документах», согласно которому с 1 сентября текущего года белорусы смогут получить биометрический паспорт и ID-карту. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба, биометрические документы позволят автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы и будут способствовать развитию электронных сервисов.

С помощью биометрии станет возможным дистанционное подтверждение личности с помощью электронной цифровой подписи. Таким образом станет возможно совершать юридически значимые действия не выходя из дома (справки и документы можно будет получить онлайн, не нужно будет идти в госорганы).

В удостоверяющие личность документы будет встроена микросхема с фотографией, отпечатками пальцев и другой информацией о владельце.

Всего будет введено 8 новых видов документов, включая биометрический паспорт и идентификационную карту гражданина (ID-карту).

Чтобы получить карту нужно будет заплатить 1,5 базовых величин (на данный момент 43,5р), а за паспорт – 2 базовых (58р).

Идентификационная карта будет действовать на территории Беларуси для удостоверения личности владельца. Для выезда за границу нужен будет биометрический паспорт, который будет действовать только при наличии карты.

Если человек не планирует покидать территорию Беларуси, получение биометрического паспорта для него не является обязательным.

Принудительной или обязательной замены действующих документов не будет. Паспорта настоящего образца будут и дальше выдаваться, стоимость сохранится, и по ним также можно будет выезжать за границу.

С сентября любой гражданин сам сможет выбрать, какой удостоверяющий личность документ ему делать.

История вопроса

В Беларуси уже давно хотят ввести биометрические документы. В 2007 году о них заявлял (тогда действующий) министр внутренних дел Владимир Наумов, называя при этом срок введения – 3-4 года.

В 2013 году о биометрических паспортах говорил глава Госпогранкомитета Александр Боечко (на то время). В марте 2019 года глава Департамента по гражданству и миграции Алексей Бегун рассказал , что МВД планирует начать широкомасштабную выдачу таких документов гражданам страны для выезда за границу.

Осенью 2018 года стало известно, что срок введения в Беларуси биометрических документов перенесен с 2019 на 2020 год из-за необходимости интеграции информационных систем.

При этом каждый раз чиновники докладывали, что для подписания документов и введения биометрических документов практически все готово. А в ноябре 2019-го заявили , что срок введения их переносится на неопределенное время.

25 января текущего года состоялось совещание по вопросам введения биометрических документов, на котором Александр Лукашенко отметил , что работа по созданию и введению данных документов близится к завершению, однако он усомнился в зашите персональных данных владельцев документов.

«Не получится, что мы нахомутаем еще одну проблему?», - задал Лукашенко вопрос на совещании.