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С 1 сентября в Беларуси вводят биометрические паспорта и ID-карты
17.03.2021 10:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера, 16 марта, Александр Лукашенко подписал указ № 107 «О биометрических документах», согласно которому с 1 сентября текущего года белорусы смогут получить биометрический паспорт и ID-карту. Об этом
Как сообщает пресс-служба, биометрические документы позволят автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы и будут способствовать развитию электронных сервисов.
С помощью биометрии станет возможным дистанционное подтверждение личности с помощью электронной цифровой подписи. Таким образом станет возможно совершать юридически значимые действия не выходя из дома (справки и документы можно будет получить онлайн, не нужно будет идти в госорганы).
В удостоверяющие личность документы будет встроена микросхема с фотографией, отпечатками пальцев и другой информацией о владельце.
Всего будет введено 8 новых видов документов, включая биометрический паспорт и идентификационную карту гражданина (ID-карту).
Чтобы получить карту нужно будет заплатить 1,5 базовых величин (на данный момент 43,5р), а за паспорт – 2 базовых (58р).
Идентификационная карта будет действовать на территории Беларуси для удостоверения личности владельца. Для выезда за границу нужен будет биометрический паспорт, который будет действовать только при наличии карты.
Если человек не планирует покидать территорию Беларуси, получение биометрического паспорта для него не является обязательным.
Принудительной или обязательной замены действующих документов не будет. Паспорта настоящего образца будут и дальше выдаваться, стоимость сохранится, и по ним также можно будет выезжать за границу.
С сентября любой гражданин сам сможет выбрать, какой удостоверяющий личность документ ему делать.
История вопроса
В Беларуси уже давно хотят ввести биометрические документы. В 2007 году о них
В 2013 году о биометрических паспортах
Осенью 2018 года стало известно, что
При этом каждый раз чиновники докладывали, что для подписания документов и введения биометрических документов практически все готово. А в ноябре 2019-го
25 января текущего года состоялось совещание по вопросам введения биометрических документов, на котором Александр Лукашенко
«Не получится, что мы нахомутаем еще одну проблему?», - задал Лукашенко вопрос на совещании.
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Вчера, 16 марта, Александр Лукашенко подписал указ № 107 «О биометрических документах», согласно которому с 1 сентября текущего года белорусы смогут получить...
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