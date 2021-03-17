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Войска ПВО Беларуси отработали вопросы обеспечения безопасности в воздухе
17.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПродолжается совместная штабная тренировка Вооруженных Сил Беларуси и России. Активные занятия идут и в небе Союзного государства: ВВС и войска ПВО Беларуси совместно с Воздушно-космическими силами России отработали вопросы обеспечения безопасности в воздухе. В ходе занятий штабы укрепляли взаимодействие управления региональной группировкой войск, авиаторы выполняли перехват условных нарушителей границ в небе, зенитные ракетные подразделения отражали налет воздушных целей.
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Продолжается совместная штабная тренировка Вооруженных Сил Беларуси и России. Активные занятия идут и в небе Союзного государства: ВВС и войска ПВО Беларуси...
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