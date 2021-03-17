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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Войска ПВО Беларуси отработали вопросы обеспечения безопасности в воздухе Продолжается совместная штабная тренировка Вооруженных Сил Беларуси и России. Активные занятия идут и в небе Союзного государства: ВВС и войска ПВО Беларуси...

Продолжается совместная штабная тренировка Вооруженных Сил Беларуси и России. Активные занятия идут и в небе Союзного государства: ВВС и войска ПВО Беларуси совместно с Воздушно-космическими силами России отработали вопросы обеспечения безопасности в воздухе. В ходе занятий штабы укрепляли взаимодействие управления региональной группировкой войск, авиаторы выполняли перехват условных нарушителей границ в небе, зенитные ракетные подразделения отражали налет воздушных целей.В Беларуси появится учебно-боевый центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО. Решение принято после переговоров министров обороны Беларуси и России. Как стало известно, на базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных Сил России. И уже совместная подготовка позволит на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских военнослужащих с силами региональной группировки войск Российской Федерации.