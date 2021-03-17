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Войска ПВО Беларуси отработали вопросы обеспечения безопасности в воздухе

17.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продолжается совместная штабная тренировка Вооруженных Сил Беларуси и России. Активные занятия идут и в небе Союзного государства: ВВС и войска ПВО Беларуси совместно с Воздушно-космическими силами России отработали вопросы обеспечения безопасности в воздухе. В ходе занятий штабы укрепляли взаимодействие управления региональной группировкой войск, авиаторы выполняли перехват условных нарушителей границ в небе, зенитные ракетные подразделения отражали налет воздушных целей.

Стратегическое партнерство

Войска ПВО Беларуси отработали вопросы обеспечения безопасности в воздухе

В Беларуси появится учебно-боевый центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО. Решение принято после переговоров министров обороны Беларуси и России. Как стало известно, на базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов  работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных Сил России. И уже совместная подготовка позволит на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских военнослужащих с силами региональной группировки войск Российской Федерации.
 
 
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Продолжается совместная штабная тренировка Вооруженных Сил Беларуси и России. Активные занятия идут и в небе Союзного государства: ВВС и войска ПВО Беларуси...
 
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