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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан
17.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня министр образования Игорь Карпенко проведет прием граждан.
19 марта министр связи и информатизации Константин Шульган встретится с гражданами и представителями юрлиц, 24 марта -министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.
Встречи будут проходить по предварительной записи с 10 утра. Регистрация по телефонам: 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69
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Сегодня министр образования Игорь Карпенко проведет прием граждан. 19 марта министр связи и информатизации Константин Шульган встретится с гражданами и...
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