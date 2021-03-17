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Патриотическая акция "Память" приурочена ко Дню памяти хатынской трагедии

17.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Масштабная патриотическая акция "Память", приуроченная ко Дню памяти хатынской трагедии, проходит в эти дни по всей стране. Белорусы наводят порядок на мемориалах и памятниках сожженным деревням. В деревне Чкалово Светлогорского района  отдать дань памяти тем, кто погиб за мир, свободу и независимость, пришли все неравнодушные к нашей истории.

Участники акции привели в порядок территорию комплекса "Шауличи". 7 июля 1943 года оккупанты буквально стерли деревню Шауличи с лица земли. За то, что рядом убили немецкого офицера, расстреляли 366 местных жителей, из них 120 детей, а все дома сожгли. Завершится масштабная акция в Хатыни  в День скорби - 22 марта.

 
 
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Масштабная патриотическая акция "Память", приуроченная ко Дню памяти хатынской трагедии, проходит в эти дни по всей стране. Белорусы наводят порядок на мемориалах...
 
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