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Патриотическая акция "Память" приурочена ко Дню памяти хатынской трагедии
17.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМасштабная патриотическая акция "Память", приуроченная ко Дню памяти хатынской трагедии, проходит в эти дни по всей стране.
Участники акции привели в порядок территорию комплекса "Шауличи". 7 июля 1943 года оккупанты буквально стерли деревню Шауличи с лица земли. За то, что рядом убили немецкого офицера, расстреляли 366 местных жителей, из них 120 детей, а все дома сожгли. Завершится масштабная акция в Хатыни в День скорби - 22 марта.
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Масштабная патриотическая акция "Память", приуроченная ко Дню памяти хатынской трагедии, проходит в эти дни по всей стране. Белорусы наводят порядок на мемориалах...
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