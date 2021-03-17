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Личный прием граждан сегодня проведет Председатель Совета Республики Наталья Кочанова
17.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредседатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет сегодня личный прием граждан. Он состоится в Совете Республики с 10 утра до 17. Личный прием будет проходить - по предварительной записи. Номер телефона: 8 (017) 327 46 74.
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет сегодня личный прием граждан. Он состоится в Совете Республики с 10 утра до 17. Личный прием будет...
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