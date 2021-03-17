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Установлен модератор и активные участники закрытых ресурсов в Telegram
17.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГродненские правоохранители установили модератора и 4 активных участников закрытых ресурсов в Telegram. Так, в группе "Лида для жизни" обсуждалось планирование и организация радикальных действий в отношении представителей власти, блокировка дорог, место и время сбора людей и их участие в протестах, сливалась информация о передвижении милиционеров.
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Гродненские правоохранители установили модератора и 4 активных участников закрытых ресурсов в Telegram. Так, в группе "Лида для жизни" обсуждалось планирование и...
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