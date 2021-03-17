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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Установлен модератор и активные участники закрытых ресурсов в Telegram Гродненские правоохранители установили модератора и 4 активных участников закрытых ресурсов в Telegram. Так, в группе "Лида для жизни" обсуждалось планирование и...

Гродненские правоохранители установили модератора и 4 активных участников закрытых ресурсов в Telegram. Так, в группе "Лида для жизни" обсуждалось планирование и организация радикальных действий в отношении представителей власти, блокировка дорог, место и время сбора людей и их участие в протестах, сливалась информация о передвижении милиционеров.