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Задержан спонсор протестов
17.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минске задержан участник августовских беспорядков – спонсор протестов. Это 30-летний минчанин, который принимал участие в массовых беспорядках 9-11 августа в районе стелы "Минск - город-герой" и около станции метро "Пушкинская".
Мужчина работал инженером-программистом в известной IT-компании и перечислял деньги для финансирования протестов. Кроме того, задержанный консультировал представителей редакции телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским. Он рекомендовал им наиболее безопасные и анонимные способы сбора денег для поддержания протестной активности.
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В Минске задержан участник августовских беспорядков – спонсор протестов. Это 30-летний минчанин, который принимал участие в массовых беспорядках 9-11 августа в...
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