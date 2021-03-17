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М. Ленчевская: протесты в Польше имеют множество предпосылок

17.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сохраним историческую память - сохраним и целостность государства!

Яркая иллюстрация исторической диверсии - недавний дипломатический скандал с участием польского консула в чествовании "проклятых солдат" в Бресте, которые в 1946 году  устроили геноцид над белорусами. Когда деструктивные силы  продолжают нагнетать обстановку, в том числе, при помощи  искажения фактов, особенно важно отстоять историческую правду и не допустить ее переписать. О том, как пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, перечеркивая подвиги белорусского народа, рассуждала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Марина Ленчевская

"Успеть до полуночи": протесты в Польше имеют множество предпосылок

Наши западные соседи то и дело пытаются дестабилизировать ситуацию в Беларуси с помощью фейков в экстремистских телеграм-каналах или наглого переписывания истории, забывая при этом, что многомесячные массовые протесты польских фермеров, шахтеров, экологов и борцов за права женщин изначально вызваны недовольством политики действующего президента Польши Анджея Дуды.

 
Теги: Брест
 
 
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Сохраним историческую память - сохраним и целостность государства! Яркая иллюстрация исторической диверсии - недавний дипломатический скандал с участием...
 
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