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М. Ленчевская: протесты в Польше имеют множество предпосылок
17.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСохраним историческую память - сохраним и целостность государства!
Яркая иллюстрация исторической диверсии - недавний дипломатический скандал с участием польского консула в чествовании "проклятых солдат" в Бресте, которые в 1946 году устроили геноцид над белорусами. Когда деструктивные силы продолжают нагнетать обстановку, в том числе, при помощи искажения фактов, особенно важно отстоять историческую правду и не допустить ее переписать. О том, как пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, перечеркивая подвиги белорусского народа,
"Успеть до полуночи": протесты в Польше имеют множество предпосылокНаши западные соседи то и дело пытаются дестабилизировать ситуацию в Беларуси с помощью фейков в экстремистских телеграм-каналах или наглого переписывания истории, забывая при этом, что многомесячные массовые протесты польских фермеров, шахтеров, экологов и борцов за права женщин изначально вызваны недовольством политики действующего президента Польши Анджея Дуды.
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Сохраним историческую память - сохраним и целостность государства! Яркая иллюстрация исторической диверсии - недавний дипломатический скандал с участием...
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