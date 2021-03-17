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В Ивановском районе у женщины украли деньги из материнского капитала - оказалось, родной племянник
17.03.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брестской области у женщины украли часть денег материнского капитала. Как выяснилось, преступление совершил ее племянник. Об этом
Жительница Ивановского района держала у себя деньги, полученные по программе семейного капитала за рождение третьего ребенка. О том, что крупная сумма наличных хранится в доме, узнал 26-летний племянник женщины.
Молодой человек проник в дом, когда в нем никого не было, и унес с собой часть денег — 6 тысяч рублей. Внутрь он, судя по всему, сумел попасть, разбив камнем окно.
С крупной суммой парень поехал на такси в райцентр Иваново. Узнав о том, что ее ограбили, его тетя обратилась в милицию, а парня вскоре задержали по горячим следам — тот вновь возвращался в деревню на такси. Большую часть денег к тому времени племянник потерпевшей успел потратить. По словам парня, на совершение преступления его толкнуло то, что он «привык жить красиво».
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.
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Сам молодой человек пояснил, что пошел на преступление, так как «привык жить красиво».
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