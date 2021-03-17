Генпрокуратура рассказала, сколько белорусов попало под «уголовку» за протесты и оскорбления силовиков

Источник материала: Tut.by

В Генпрокуратуре сообщили статистику по уголовным делам, связанных с акциями протестов. Более 400 человек уже осуждены, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— К настоящему времени прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой. Более 400 лиц уже осуждены, — заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве говорят, что «оперативное установление граждан» производится в том числе при помощи автоматизированного оборудования и специализированного программного обеспечения.

В Генпрокуратуре еще раз напомнили про «неизбежность привлечения к ответственности лиц, посягающих на порядок управления и общественную безопасность», и заявили, что «каждый незаконный акт подвергается строгой правовой оценке».

Напомним, по данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна », в Беларуси за время предвыборной кампании, выборов и последовавших акций протеста, были возбуждены уголовные дела по политическим мотивам в отношении как минимум 950 человек.