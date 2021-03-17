В Светлогорске уже месяц не работает томограф, пациентов отправляют в соседние города

Источник материала: Tut.by

Единственный в Светлогорском районе компьютерный томограф уже месяц не работает, пациентов направляют на обследование в соседние города, сообщает ranak.me.



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Информация о том, что единственный в Светлогорском районе компьютерный томограф неисправен, появилась в середине февраля. Местные жалуются, что их направляют либо на рентген, либо на обследование в соседние Жлобин и Речицу.

12 февраля на сайте госзакупок появилась информация, что медицинское учреждение заключило договор почти на 6,5 тыс. рублей с иностранным унитарным предприятием по оказанию услуг «Техмедсервис Спектрикс» на ремонт томографа, который, судя по условиям, должен был быть завершен к 26 февраля.

4 марта на сайте госзакупок появилась заявка на «услуги по техническому обслуживанию компьютерного томографа», подписанная главным врачом Светлогорской ЦРБ Ермоленко. Договор на оказание услуги в течение года на сумму 11 493,3 рубля был также заключен с «Техмедсервис Спектрикс».

16 марта телеграм-канал «Официальный Минздрав» сообщил, что томограф в Светлогорской ЦРБ по-прежнему нуждается в ремонте.