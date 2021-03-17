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Стало известно, где будет стоять ГАИ в ходе спецоперации 19-24 марта в Беларуси

17.03.2021 10:57 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В течение следующей недели с 19 по 24 марта сотрудники Госавтоинспекции Беларуси проведут спецоперацию «Будь в безопасности!» по предотвращению ДТП с участием пешеходов, на дорогах усилится контроль. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«По всей стране с 19 по 24 марта пройдет республиканская профилактическая акция «Будь в безопасности!» по предупреждению ДТП с уязвимыми участниками дорожного движения», - информирует ГАИ.

Под «уязвимыми» участниками движения понимаются пешеходы, велосипедисты и возчики.

В течение этой недели сотрудники ГАИ будут вести работу через СМИ, рассказывая о травматизме, причинах и условиях совершения аварий.

Также сотрудники автоинспекции будут «отрабатывать» дороги. Наиболее сконцентрированы наряды ГАИ будут около нерегулируемых пешеходных переходов. Особое внимание уделится улицам и участкам дорог, наиболее подверженным риску совершения наездов на пешеходов и велосипедистов, а также наличию фликеров в темное время суток.

Будет вестись работа по уменьшению количества нетрезвых участников движения.

По словам пресс-службы, в течение недели вместе с заинтересованными предприятиями и организациями будут устраняться недостатки в содержании дорог и улиц.

ГАИ отмечает, что за 2021 год совершено 181 ДТП с участием «уязвимых» групп (38 человек погибло), и обращается к гражданам:

«Если вы обнаружили людей, которые своим поведением создают угрозу безопасности, незамедлительно позвоните по телефону 102».

Напомним, с 16 марта Госавтоинспекция будет обращать особое внимание на нарушителей правил обгона и следить за ними с гражданских автомобилей (без специальных атрибутов), применяя фото- и видеофиксацию.

 
 
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В течение следующей недели с 19 по 24 марта сотрудники Госавтоинспекции Беларуси проведут спецоперацию «Будь в безопасности!» по предотвращению ДТП с участием...
 
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