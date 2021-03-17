В этом году в Гродно начнут строить новый микрорайон «Весенний», но сначала снесут старые дома

Источник материала: Tut.by

В Гродно к концу этого года планируют начать строительство нового микрорайона «Весенний», который расположится в районе улиц Калиновского и Весенней. До начала строительных работ около Ледового дворца снесут старые дома, сообщает «Гродно Плюс».





О том, что старые постройки в районе Ледового дворца будут снесены и вместо них возведут многоэтажки, речь шла давно. Сейчас уже разработан проект детальной планировки, подрядчик — предприятие «Гродножилстрой».

Площадь земельного участка под новый микрорайон — 47,5 гектаров. Здесь планируют построить 2284 квартиры. Прежде, чем начнется возведение жилого фонда, нужно освободить территорию от старых строений. Их владельцы были предупреждены о сносе.

— Снос будет начат после того, как подрядчик «Гродножилстрой» подготовит для отселения квартиры, а также, когда будет решен вопрос с возмещением затрат за сносимые здания и насаждения. Оценено и обследовано 83 жилых дома и три офисных помещения, — рассказал заместитель начальника Управления строительства, архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома Казимир Гецевич.









Предполагается, что новый микрорайон «Весенний» будет возведен в течение 2−3 лет.

Кроме того, разработан проект детального планирования жилого фонда в микрорайоне «Фолюш». Здесь площадь застройки — 85 гектаров, планируют построить несколько многоэтажных домов на 2050 квартир. Сейчас этот проект находится на государственной экспертизе. Затем будет выбран подрядчик.

Еще одна крупная застройка планируется в Понемуни. В январе рассмотрели две альтернативные концепции. По проекту детального планирования там запланировано на участке площадью более 24 гектаров построить жилые дома на 1326 квартир, детский сад 189 мест и школу для начальных классов на 387 мест.

Вместе с тем, продолжается строительство в микрорайоне «Грандичи». Всего в этом году здесь планируется возвести 216 тысяч квадратных метров жилья.