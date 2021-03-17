ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В этом году в Гродно начнут строить новый микрорайон «Весенний», но сначала снесут старые дома

17.03.2021 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно к концу этого года планируют начать строительство нового микрорайона «Весенний», который расположится в районе улиц Калиновского и Весенней. До начала строительных работ около Ледового дворца снесут старые дома, сообщает «Гродно Плюс».


О том, что старые постройки в районе Ледового дворца будут снесены и вместо них возведут многоэтажки, речь шла давно. Сейчас уже разработан проект детальной планировки, подрядчик — предприятие «Гродножилстрой».

Площадь земельного участка под новый микрорайон — 47,5 гектаров. Здесь планируют построить 2284 квартиры. Прежде, чем начнется возведение жилого фонда, нужно освободить территорию от старых строений. Их владельцы были предупреждены о сносе.

— Снос будет начат после того, как подрядчик «Гродножилстрой» подготовит для отселения квартиры, а также, когда будет решен вопрос с возмещением затрат за сносимые здания и насаждения. Оценено и обследовано 83 жилых дома и три офисных помещения, — рассказал заместитель начальника Управления строительства, архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома Казимир Гецевич.



Предполагается, что новый микрорайон «Весенний» будет возведен в течение 2−3 лет.

Кроме того, разработан проект детального планирования жилого фонда в микрорайоне «Фолюш». Здесь площадь застройки — 85 гектаров, планируют построить несколько многоэтажных домов на 2050 квартир. Сейчас этот проект находится на государственной экспертизе. Затем будет выбран подрядчик.

Еще одна крупная застройка планируется в Понемуни. В январе рассмотрели две альтернативные концепции. По проекту детального планирования там запланировано на участке площадью более 24 гектаров построить жилые дома на 1326 квартир, детский сад 189 мест и школу для начальных классов на 387 мест.

Вместе с тем, продолжается строительство в микрорайоне «Грандичи». Всего в этом году здесь планируется возвести 216 тысяч квадратных метров жилья.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый микрорайон расположится в районе улиц Калиновского и Весенней. До начала строительных работ около Ледового дворца снесут старые дома.
 
Новости дня
Новости общества
 
Стало известно, где будет стоять ГАИ в ходе спецоперации 19-24 марта в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by