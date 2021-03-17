Вакансии и трудоустройство: какова ситуация с занятостью в столице

Источник материала: Sputnik Беларусь

Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома – начальник управления занятости населения Татьяна Кудевич рассказала корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о том, как обстоят дела с занятостью населения в столице и какие меры по содействию в трудоустройстве граждан оказывает государство.

Какие вакансии востребованы

Спрос на кадры формируется в зависимости от сложившейся структуры и тенденций в экономике.

В базе вакансий Минска, которую формирует государственная служба занятости населения, на начало текущего года было представлено 16,1 тысяч свободных рабочих мест. Наибольшая часть вакансий относилась к промышленному производству (16,3%), к сфере здравоохранения и социальных услуг (14,2%), к торговле (13,2%) и строительству (11,5%), к системе образования (8,5%) и транспортной отрасли (8,3%).

Среди рабочих наниматели столицы чаще всего ищут продавцов, поваров, контролеров-кассиров, слесарей МСР, маляров, водителей автомобилей, и т.д.

Среди служащих велик спрос на медицинских работников, инженеров различного профиля, воспитателей, менеджеров различного уровня и других специалистов.

От 12 до 16% вакансий – для неквалифицированного труда (для грузчиков, дворников, курьеров, подсобных рабочих, уборщиков помещений и других).

У безработицы мужское лицо

В 2020-м, согласно данным обследования домашних хозяйств по вопросам занятости, уровень общей безработицы по Минску составлял 3,1% (в 2016-м – 4,6%). Средний возраст безработных снизился до 34,7 года. В числе не трудоустроенных доля мужчин составляла 54,3%. Почти 40% безработных – в возрасте до 30 лет. Высшее образование имели 44,3%, общее среднее – 21%.

Портрет зарегистрированного в службе занятости населения безработного несколько иной.

Средний возраст официального безработного – 39,1 года. Мужчины составляли 67% от общего числа, молодежь в возрасте до 30 лет – 17%, высшее образование имели 34% безработных, профессионально-техническое – 28%, ранее трудились по рабочей профессии – 61%.

Пандемия, рынок труда и вакансии

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации на рынке труда отмечалось снижение деловой активности, общей занятости, спроса на кадры.

Самыми проблемными периодами в столице были апрель и май прошлого года. На конец мая количество заявленных вакансий (16,6 тысяч) снизилось относительно начала года (20,4 тысяч) на 18,6%.

Негативные тенденции в трудоустройстве в большей степени затронули сферу услуг и малый бизнес.

С июня ситуация в сфере занятости стала меняться к лучшему. Послабление карантинных мер оживили спрос на рабочую силу и движение кадров. Меры государственной поддержки, прием на работу молодых специалистов в целом способствовали поддержанию уровня занятости и стабилизации спроса на кадры.

Безработные и состоящие на бирже труда

В 2020 году, согласно данным обследования, к числу безработных себя относили 35,7 тысяч минчан возраста 15-74 лет.

В государственную службу занятости населения за содействием в трудоустройстве тогда обратилось 11,5 тысяч человек, из них 4,5 тысяч (женщины в возрасте 16-57 лет, мужчины - 16-62) были официально признаны безработными.

По состоянию на 1 января 2021-го на учете состояло 1124 нетрудоустроенных человека, в том числе - 722 безработных (по закону, на учете могут находиться и не безработные: пенсионеры, молодежь - студенты, инвалиды и проч. - прим. Sputnik).

Чаще принимают на работу или увольняют?

По сравнению с январем 2020-го оборот кадров снизился на 12,2%, при этом количество увольнений работников сократилось на 5,8%.

По причине ликвидации организации и сокращения численности или штата наниматели уволили (43 человека) - на 10,4% меньше, чем годом ранее. По этой причине потеряли работу 0,4% от числа всех уволенных работников.

Как помогают трудоустройству

Для решения вопросов трудоустройства был принят Декрет президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 "О содействии занятости населения". Главная его цель – максимальное содействие в трудоустройстве трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, обеспечение легализации трудовой деятельности, а в случае отсутствия у граждан такой заинтересованности – формирование условий, стимулирующих их занятость.

Люди, незанятые или работающие в теневом бизнесе, теряют время для формирования страхового трудового стажа и получения в будущем пенсионных гарантий.

При этом те, кто зарегистрирован в качестве безработных, могут претендовать на более широкий спектр услуг:

бесплатное обучение по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям);

оказание содействия в переселении в связи с переездом на новое место жительства и работы с выплатой денежных средств;

бесплатный медицинский осмотр при приеме на работу и направлении на обучение;

возможность участия в оплачиваемых общественных работах;

содействие в организации собственного дела;

содействие в приобретении опыта практической работы.

Занятость в столице

В экономике города в 2020-м, по данным выборочного обследования домашних хозяйств, которое проводилось по методике МОТ, было занято 82,6% населения трудоспособного возраста (в целом по республике – 83,0%).

По сравнению с 2016-м уровень занятости трудоспособного населения в Минске увеличился на 0,5%.

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