В домах будет тепло. Отключать отопление в Гродно пока не планируют

Источник материала: Tut.by

Отключение отопления в Гродно пока не планируется, сообщил телеканал «Беларусь 4. Гродно».





Батареи в гродненских домах, социальных объектах и административных зданиях пока будут горячими. Как рассказали в «Гродноэнерго», в связи с нестабильностью погоды из-за значительных колебаний внешних температур, прекращения подачи тепла в ближайшее время не произойдет.

Кстати, в прошлом году батареи в Гродно начали отключать 23 апреля. Но уже в мае из-за холодной погоды подачу тепла возобновили в школы, сады и социальные объекты.

Напомним, решение о полном завершении отопительного сезона примут местные власти, когда среднесуточная температура воздуха трое суток подряд будет +8°С и выше.