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В домах будет тепло. Отключать отопление в Гродно пока не планируют
17.03.2021 12:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отключение отопления в Гродно пока не планируется,
Батареи в гродненских домах, социальных объектах и административных зданиях пока будут горячими. Как рассказали в «Гродноэнерго», в связи с нестабильностью погоды из-за значительных колебаний внешних температур, прекращения подачи тепла в ближайшее время не произойдет.
Кстати, в прошлом году батареи в Гродно начали отключать 23 апреля. Но уже в мае из-за холодной погоды подачу тепла возобновили в школы, сады и социальные объекты.
Напомним, решение о полном завершении отопительного сезона примут местные власти, когда среднесуточная температура воздуха трое суток подряд будет +8°С и выше.
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В связи с нестабильностью погоды, из-за значительных колебаний внешних температур, прекращения подачи тепла в ближайшее время не произойдет.
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