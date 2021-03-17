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В домах будет тепло. Отключать отопление в Гродно пока не планируют

17.03.2021 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отключение отопления в Гродно пока не планируется, сообщил телеканал «Беларусь 4. Гродно».


Батареи в гродненских домах, социальных объектах и административных зданиях пока будут горячими. Как рассказали в «Гродноэнерго», в связи с нестабильностью погоды из-за значительных колебаний внешних температур, прекращения подачи тепла в ближайшее время не произойдет.

Кстати, в прошлом году батареи в Гродно начали отключать 23 апреля. Но уже в мае из-за холодной погоды подачу тепла возобновили в школы, сады и социальные объекты.

Напомним, решение о полном завершении отопительного сезона примут местные власти, когда среднесуточная температура воздуха трое суток подряд будет +8°С и выше.

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Теги: Гродно
 
 
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В связи с нестабильностью погоды, из-за значительных колебаний внешних температур, прекращения подачи тепла в ближайшее время не произойдет.
 
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