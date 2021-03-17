|
Белавиа запустила мобильное приложение
17.03.2021 12:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелавиа запустила мобильное приложение для покупки билетов и регистрации на рейсы. В будущем планируется увеличение количества доступных функций. На данный момент тестируется базовая версия приложения. Новый мобильный сервис доступен для скачивания в AppStore и Google Play.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белавиа запустила мобильное приложение для покупки билетов и регистрации на рейсы. В будущем планируется увеличение количества доступных функций. На данный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)