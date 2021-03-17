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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские ученые-нефтяники реализовали уникальный проект на 6 месторождениях Индии Белорусские ученые-нефтяники внедрили новые методы добычи нефти в Индии. За крупный международный проект взялись специалисты "БелНИПИ-нефть". Конечная цель –...

Белорусские ученые-нефтяники внедрили новые методы добычи нефти в Индии. За крупный международный проект взялись специалисты "БелНИПИ-нефть". Конечная цель – повысить коэффициент извлечения черного золота на старых месторождениях. Многие зарубежные научные институты не взяли на себя такие сложные обязательства, а белорусские ученые смогли дать вторую жизнь старым промышленным нефтеплощадкам. Проект воплотили примерно за год, причем в условиях карантинных ограничений. Ученые разработали химические рецептуры для повышения отдачи нефтепластов. Работу вели сразу на 6 месторождениях. Чтобы на практике рецепт сработал на 100 %, сначала его опробовали виртуально: воссоздали условия нефтедобычи в цифровом формате, смоделировали все усложняющие факторы, процесс спроектировали в точности до сантиметра. В итоге на практике 100-процентное попадание и гарантированный результат. Эффективность нефтедобычи смогли повысить на всех 6 месторождениях.Опыт белорусских специалистов в перспективе может быть интересен таким странам, как Сингапур и Малайзия.