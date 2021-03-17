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Белорусские ученые-нефтяники реализовали уникальный проект на 6 месторождениях Индии

17.03.2021 12:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские ученые-нефтяники внедрили новые методы добычи нефти в Индии. За крупный международный проект взялись специалисты "БелНИПИ-нефть". Конечная цель – повысить коэффициент извлечения черного золота на старых месторождениях. Многие зарубежные научные институты не взяли на себя такие сложные обязательства, а белорусские ученые  смогли дать вторую жизнь старым промышленным нефтеплощадкам. Проект воплотили примерно за год, причем в условиях карантинных ограничений. Ученые разработали  химические рецептуры для повышения отдачи нефтепластов. Работу вели сразу на 6 месторождениях. Чтобы на практике рецепт сработал на 100 %, сначала его опробовали виртуально: воссоздали условия нефтедобычи в цифровом формате, смоделировали все усложняющие факторы, процесс спроектировали в точности до сантиметра. В итоге на практике 100-процентное попадание и гарантированный результат. Эффективность нефтедобычи смогли повысить на всех 6 месторождениях. 

Игорь Лымарь, завлабораторией института "Белнипинефть": "Специалисты Индийской компании при составлении технического здания заложили очень высокие требования. Такого уровня исследования и сложности проводит далеко не каждая компания. В мире это буквально несколько компаний. в том числе с недавленого времени и "Белоруснефть".

Белорусские ученые-нефтяники реализовали уникальный проект на 6 месторождениях Индии


Александр Цыбранков, директор института "БелНИПИ-нефть": "Данный проект был определенным вызовом для нас. И кроме экономической составляющей, он нам дал серьезный международный опыт таких работ, можно даже сказать, премиальных в этом сегменте. И та высокая оценка, которая нам выставлена мировой компанией ONGC, позволяет рассчитывать на продолжение сотрудничества не только на индийском рынке, но и также рассчитывать на расширение сотрудничества с другими компаниями тихоокеанского региона Юго-Восточной Азии".

Опыт белорусских специалистов  в перспективе может быть интересен таким странам, как Сингапур и Малайзия.
 
 
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Белорусские ученые-нефтяники внедрили новые методы добычи нефти в Индии. За крупный международный проект взялись специалисты "БелНИПИ-нефть". Конечная цель –...
 
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