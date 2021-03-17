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Приёмы и встречи с трудовыми коллективами предприятий Администрацией Президента Беларуси
17.03.2021 12:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАдминистрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.
Сегодня начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык выслушает вопросы и обращения граждан непосредственно в Администрации.
В Круглянском райисполкоме сегодня проведет прием граждан помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк.
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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения позволяет...
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