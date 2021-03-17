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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приёмы и встречи с трудовыми коллективами предприятий Администрацией Президента Беларуси Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения позволяет...

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.Сегодня начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык выслушает вопросы и обращения граждан непосредственно в Администрации.В Круглянском райисполкоме сегодня проведет прием граждан помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк.