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Партнерское соглашение между концерном "Белгоспищепром" и системой потребительской кооперации
17.03.2021 12:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВзаимовыгодные условия для производства и реализации отечественной продукции - ключевой момент партнерского соглашения между концерном "Белгоспищепром" и системой потребительской кооперации, которое было подписано накануне. Отрасль торговли Белкоопсоюза - крупнейшая сеть, которая обслуживает потребителей в малых городах и сельской местности. И сегодня важно, чтобы на полках магазинов белорусских товаров не становилось меньше.
В состав концерна "Белгоспищепром" входит более 40 предприятий, производят широкий спектр продовольственных товаров, ассортимент насчитывает тысячи наименований.
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Взаимовыгодные условия для производства и реализации отечественной продукции - ключевой момент партнерского соглашения между концерном "Белгоспищепром" и...
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