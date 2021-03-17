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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Партнерское соглашение между концерном "Белгоспищепром" и системой потребительской кооперации Взаимовыгодные условия для производства и реализации отечественной продукции - ключевой момент партнерского соглашения между концерном "Белгоспищепром" и...

Взаимовыгодные условия для производства и реализации отечественной продукции - ключевой момент партнерского соглашения между концерном "Белгоспищепром" и системой потребительской кооперации, которое было подписано накануне. Отрасль торговли Белкоопсоюза - крупнейшая сеть, которая обслуживает потребителей в малых городах и сельской местности. И сегодня важно, чтобы на полках магазинов белорусских товаров не становилось меньше.В состав концерна "Белгоспищепром" входит более 40 предприятий, производят широкий спектр продовольственных товаров, ассортимент насчитывает тысячи наименований.