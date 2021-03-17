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Светлана Сташевская в проекте "Белорусская Super женщина"

17.03.2021 12:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Любовь к нашей земле и желание сохранить самое лучшее, что у нас есть - это лейтмотив новой серии проекта "Белорусская Super женщина". Героиня - обаятельная женщина, креативный молодой руководитель Светлана Сташевская. Как пройти путь от эколога до заместителя генерального директора крупной молочной компании? И где связь патриотизма, любви к Родине и молока высшего качества? Взгляд на жизнь и мир вокруг человека с четкой гражданской позицией - в нашем вечернем эфире. 
 
 
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Любовь к нашей земле и желание сохранить самое лучшее, что у нас есть - это лейтмотив новой серии проекта "Белорусская Super женщина". Героиня - обаятельная женщина,...
 
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