Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Светлана Сташевская в проекте "Белорусская Super женщина" Любовь к нашей земле и желание сохранить самое лучшее, что у нас есть - это лейтмотив новой серии проекта "Белорусская Super женщина". Героиня - обаятельная женщина,...

Любовь к нашей земле и желание сохранить самое лучшее, что у нас есть - это лейтмотив новой серии проекта "Белорусская Super женщина". Героиня - обаятельная женщина, креативный молодой руководитель Светлана Сташевская. Как пройти путь от эколога до заместителя генерального директора крупной молочной компании? И где связь патриотизма, любви к Родине и молока высшего качества? Взгляд на жизнь и мир вокруг человека с четкой гражданской позицией - в нашем вечернем эфире.