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Конкурс "Лидер энергоэффективности" стартует в Беларуси

17.03.2021 12:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конкурс "Лидер энергоэффективности" стартует в Беларуси. Сбор заявок на состязание уже начался. Среди традиционных направлений - энергоэффективные материалы, системы, оборудование, новые технологии и решения в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, ЖКХ и энергоэффективного жилья. К слову, сегодня до 30 % всех энергетических ресурсов затрачивается при эксплуатации жилья (это отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование). Принять участие в конкурсе могут и те предприятия, чья деятельность связана с альтернативной энергетикой, в частности проекты по использованию электрической энергии. 

 
 
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Конкурс "Лидер энергоэффективности" стартует в Беларуси. Сбор заявок на состязание уже начался. Среди традиционных направлений - энергоэффективные материалы,...
 
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