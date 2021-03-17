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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конкурс "Лидер энергоэффективности" стартует в Беларуси Конкурс "Лидер энергоэффективности" стартует в Беларуси. Сбор заявок на состязание уже начался. Среди традиционных направлений - энергоэффективные материалы,...

Конкурс "Лидер энергоэффективности" стартует в Беларуси. Сбор заявок на состязание уже начался. Среди традиционных направлений - энергоэффективные материалы, системы, оборудование, новые технологии и решения в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, ЖКХ и энергоэффективного жилья. К слову, сегодня до 30 % всех энергетических ресурсов затрачивается при эксплуатации жилья (это отопление, горячее водоснабжение, вентиляция и кондиционирование). Принять участие в конкурсе могут и те предприятия, чья деятельность связана с альтернативной энергетикой, в частности проекты по использованию электрической энергии.