Написал письмо в поддержку женщин, вышел против насилия, уволился. История бывшего топ-менеджера из Березы

Источник материала: Tut.by

Житель Березы Дмитрий Юркевич — «простой деревенский парень», который умеет работать руками и не только. За плечами у него два высших образования — по специальностям «мировая экономика и международные экономические отношения», а также «антикризисное управление» — и внушительный опыт работы на руководящей должности. 17 лет своей жизни Дмитрий посвятил ОАО «Березастройматериалы», из которых одиннадцать он занимал должность заместителя директора по экономике. Может быть, работал бы и дальше, но после событий 9 августа прошлого года он написал письмо в поддержку женщин, которые выходили на акции солидарности против насилия, — и с работой пришлось попрощаться.



Дмитрий Юркевич. Фото: Радыё Рацыя

«Березастройматериалы» — это градообразующее предприятие, которое занимается производством плитки для внутренней облицовки стен и пола. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству. На предприятии работает более 1000 человек. До осени прошлого года Дмитрий Юркевич был одним из них. Сейчас он временно безработный.

Тектонические перемены в профессиональной жизни Дмитрия произошли в августе прошлого года.

— Когда начались те события [акции протеста после выборов], после отключения интернета очень много полилось информации — и стало понятно, что все это неправильно, не так, как должно быть. Я написал открытое письмо с восхищением в адрес девушек и женщин, которые выходят на акции против насилия, написал, что мирные акции я поддерживаю.

Свое открытое письмо Дмитрий отправил нескольким знакомым. Те его поддержали и разослали своим знакомым.

— Письмо ушло в народ — и я в обеденное время 14 августа вышел на акцию. Ко мне присоединились заводчане, жители Березовского района. Собралось, наверное, человек 200. Закончился обед — мы дальше пошли работать. А в выходные, 16 августа, нас на площади собралось, может, уже порядка 2 тысяч человек. Люди приходили, говорили: «Мы хотим и тут, и в Минске быть. Куда лучше?». А я откуда знаю? Честно, душа рвалась ехать в Минск — но если все поедут в Минск, то, кто здесь останется?

Дмитрий с другими жителями района выступали за диалог с властями. Они даже подготовили и отнесли в райисполком письмо с просьбой наладить коммуникацию.

— Я давно работаю в этой системе, понимаю все уловки, все ходы. Продумывал, какие у них могут быть аргументы и какие можно предоставить контраргументы. Но ничего не помогло: разговор с народом так и не состоялся.

«Я ухожу, снимаю с вас свою проблему, но вы других людей не трогайте»

По словам Дмитрия, руководство предприятия и профсоюз сразу заняли позицию, что письмо в поддержку женщин — это его личная инициатива, а они, так сказать, «вне политики».

— Рабочие вопросы всегда есть к любому сотруднику, на любом заводе. Конечно, были они и ко мне, поскольку у меня было свое мнение, часто отличное от «общей линии партии», но чтобы доходило до угроз увольнением — нет, такого не было. Я предполагал, что из-за активности на меня, возможно, будет давление. На предприятии работал не только я, но и близкие мне люди. Ну, а получилось как-то так: либо я [остаюсь работать], либо близкие и те, кто поддержал акцию. Я долго не думал: пришел, написал заявление на увольнение и с 1 сентября ушел. Перед уходом чисто по-человечески попросил руководство: «Я ухожу, снимаю с вас свою проблему, но вы других людей не трогайте».

После увольнения Дмитрий продолжил общаться со сторонниками перемен. В сентябре-октябре на него составили два протокола по 23.34.

— Как то встретились со знакомыми, стояли на остановке, общались. Без лозунгов, символики. Милиция, проходя мимо нас, начала предупреждать об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Мы спросили, почему нас предупреждают, мы ведь стоим на остановке, автобус ждем. Позже на меня и большинство присутствующих составили протоколы. Первый штраф в 5 базовых суд назначил за встречу на остановке, второй — за августовскую акцию. Перед вторым меня задержали и отправили на сутки в ИВС. Отсидел, приехал на суд — опять штраф 30 базовых.

«Мы вынуждены расстаться»

Дмитрий рассказывает, что у него как у «хорошего экономиста» был «антикризисный запас» на некоторое время. На эти деньги и на заработки супруги их семья с двумя детьми-школьниками и жила первое время.

В январе 2021 года экс-замдиректора устроился на работу к знакомому частнику.

— Я предполагал, что и в этот раз возможно давление, мы разговаривали на эту тему, но надеялись, что время прошло, про меня подзабыли, но не тут-то было… Не прошло и месяца, руководитель меня вызвал и сказал: «Мы вынуждены расстаться». Я все понимаю. Никаких претензий, — смеется Дмитрий.

С февраля Дмитрий опять в поисках работы. Чтобы не терять времени зря, продолжает учиться.

— Наметки есть, но в Березе больше работать не хочу. Я реалист, понимаю, что здесь на работодателя могут надавить, не хочу подставлять человека. Не переживаю: я простой деревенский парень, умею работать руками, умею — головой, без работы не останусь, — улыбается Дмитрий.