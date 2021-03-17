300 проектов подалось на Social Weekend. Вы можете помочь им добраться до финала и ста тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

17 марта стартует народное голосование за лучшие идеи для Беларуси на крупнейшем конкурсе социальных проектов Social Weekend . В этом сезоне на конкурс подалось более 300 проектов. Сейчас они борются за выход в ¼ финала, после чего смогут пройти бесплатное обучение и побороться за призовой фонд — в этом сезоне он составляет порядка 100 тысяч рублей. Вы можете помочь добраться до финала самым интересным идеям и достойным проектам.



Фото: socialweekend.by

Народное голосование — это один из этапов конкурса, который создан для того, чтобы проекты прошли проверку на востребованность у аудитории, получили обратную связь, заручились поддержкой сообществ или экспертов, а также заявили о себе в публичном пространстве. Помимо народного голосования, часть проектов в четвертьфинал отберут амбассадоры и приглашенные эксперты из сфер бизнеса, маркетинга, PR, журналистики, культурных индустрий и IT.

В новом сезоне на Social Weekend подалось более 300 проектов — экологической, образовательной, культурной, спортивной направленности и другие.

50 команд, которые попадут в четвертьфинал, смогу пройти бесплатное обучение в области маркетинга, бизнес-моделирования, PR, брендинга — это позволит улучшить идеи проектов и воплотить их в жизнь.

Голосование стартует в 12.00 17 марта и продлится до 21.00 22 марта. Вы можете помочь им пройти на следующий этап.

Каждому из проектов присваивается четырехзначный номер. Для того, чтобы проголосовать, необходимо отправить SMS с номером понравившегося проекта (строго только 4 цифры, без пробелов и иных знаков) на короткий номер 7755. В зависимости от оператора, стоимость сообщения может варьироваться: для абонентов A1 — 1 рубль, для МТС — 1,4 рубля, для life:) — 1,25 рубля. С одного номера абонента можно проголосовать за любое количество понравившихся проектов, но в поддержку одного и того же проекта можно отправить сообщение лишь единожды. Список проектов и их номеров можно найти на сайте socialweekend.by .

Прием заявок на шестнадцатый сезон Social Weekend длился два месяца. За это время более 300 авторов со всей страны прислали свои идеи. Делать Беларусь лучше стремятся не только жители больших городов: Минска, Витебска, Гомеля, Могилева и Бреста, но и авторы из Кричева, Слонима, Волковыска, Вилейки, Горок и других районных центров.

До финала дойдут порядка 16 проектов, которые представят идеи меценатам и представителям компаний, выдвинувшим денежные номинации. Призовой фонд сезона — примерно 100 тысяч белорусский рублей.

Конкурс социальных проектов Social Weekend существует больше семи лет. За все время благодаря конкурсу проекты получили поддержку более чем на 400 тысяч долларов в эквиваленте.