|
Спецдокладчик ООН: соцсети служат платформой для разжигания ненависти
17.03.2021 12:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мар – Sputnik. Социальные сети стали платформами для распространения ненависти, предрассудков и подстрекательства к насилию, об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варен, сообщает Центр новостей организации.
По его мнению, представителей меньшинств часто превращают в козлов отпущения, представляя их как нелояльных граждан или как угрозу. И все это происходит через цифровой контекст, который позволяет распространять ненависть безнаказанно.
Фернан де Варен подчеркнул, что Холокост не начался с газовых камер, он начался с ненавистнических высказываний.
© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
"Тиктокер" из Витебска стал фигурантом дела о разжигании социальной вражды
Эксперт напомнил о трагедии, которая произошла в 2018 году в Питтсбурге, когда в синагоге "Древо жизни" произошел массовый расстрел. Тогда погибли одиннадцать человек, двенадцать были ранены. Стрелявший выкрикивал антисемитские лозунги, используя перед захватом синагоги социальные сети, где он тиражировал мнение о том, что евреи пытаются захватить власть в Америке.
Похожие теории, по словам Фернана де Варена распространяются в Европе о представителях мусульманской общины.
Спецдокладчик также заявил, что
Фернан де Варен призвал срочно разработать принципы борьбы с разжиганием ненависти в отношении меньшинств и определить зоны ответственности государств и соцсетей.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фернан де Варен полагает, что необходимо разработать принципы борьбы с разжиганием ненависти в отношении меньшинств и определить зоны ответственности государств...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)