Спецдокладчик ООН: соцсети служат платформой для разжигания ненависти

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Социальные сети стали платформами для распространения ненависти, предрассудков и подстрекательства к насилию, об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варен, сообщает Центр новостей организации.

По его мнению, представителей меньшинств часто превращают в козлов отпущения, представляя их как нелояльных граждан или как угрозу. И все это происходит через цифровой контекст, который позволяет распространять ненависть безнаказанно.

Фернан де Варен подчеркнул, что Холокост не начался с газовых камер, он начался с ненавистнических высказываний.

© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ Витебска "Тиктокер" из стал фигурантом дела о разжигании социальной вражды

Эксперт напомнил о трагедии, которая произошла в 2018 году в Питтсбурге, когда в синагоге "Древо жизни" произошел массовый расстрел. Тогда погибли одиннадцать человек, двенадцать были ранены. Стрелявший выкрикивал антисемитские лозунги, используя перед захватом синагоги социальные сети, где он тиражировал мнение о том, что евреи пытаются захватить власть в Америке.

Похожие теории, по словам Фернана де Варена распространяются в Европе о представителях мусульманской общины.

Спецдокладчик также заявил, что штурм американского Капитолия свидетельствует о том, что социальные сети могут использовать для подстрекательства к насилию, подрыва демократии и стабильности.

Фернан де Варен призвал срочно разработать принципы борьбы с разжиганием ненависти в отношении меньшинств и определить зоны ответственности государств и соцсетей.

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