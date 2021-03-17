В минском аэропорту спасатели провели тренировку по тушению горящего авиатоплива

Источник материала: Tut.by

В столичном аэропорту персонал провел тренировку тушения пожара и спасения людей при возгорании воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба Национального аэропорта «Минск».



Фото: пресс-служба Национального аэропорта Минск

Расчеты аварийно-спасательной команды столичного аэропорта практиковались в тушении разлитого авиатоплива, а также ведении спасательных работ на воздушном судне — для тренировки использовался тяжелый транспортный самолет Ил-76ТД.



Фото: пресс-служба Национального аэропорта Минск

Были отработаны все основные этапы спасательной операции при чрезвычайном происшествии с участием самолета на земле: от оповещения и борьбы с огнем до оказания медицинской помощи и поисково-спасательных работ.



Фото: пресс-служба Национального аэропорта Минск

Помимо персонала аэропорта в тренировке приняли участие представители авиакомпаний «Белавиа» и «Трансавиаэкспорт», а также медики из службы гражданской авиации и сотрудники отдела внутренних дел на воздушном транспорте.



Фото: пресс-служба Национального аэропорта Минск

На учениях было задействовано 15 единиц техники, а также 72 человека из штатного и нештатного аварийно-спасательных расчетов.



Фото: пресс-служба Национального аэропорта Минск