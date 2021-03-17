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В минском аэропорту спасатели провели тренировку по тушению горящего авиатоплива

17.03.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичном аэропорту персонал провел тренировку тушения пожара и спасения людей при возгорании воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба Национального аэропорта «Минск».


Фото: пресс-служба Национального аэропорта Минск

Расчеты аварийно-спасательной команды столичного аэропорта практиковались в тушении разлитого авиатоплива, а также ведении спасательных работ на воздушном судне — для тренировки использовался тяжелый транспортный самолет Ил-76ТД.


Фото: пресс-служба Национального аэропорта Минск

Были отработаны все основные этапы спасательной операции при чрезвычайном происшествии с участием самолета на земле: от оповещения и борьбы с огнем до оказания медицинской помощи и поисково-спасательных работ.


Фото: пресс-служба Национального аэропорта Минск

Помимо персонала аэропорта в тренировке приняли участие представители авиакомпаний «Белавиа» и «Трансавиаэкспорт», а также медики из службы гражданской авиации и сотрудники отдела внутренних дел на воздушном транспорте.


Фото: пресс-служба Национального аэропорта Минск

На учениях было задействовано 15 единиц техники, а также 72 человека из штатного и нештатного аварийно-спасательных расчетов.


Фото: пресс-служба Национального аэропорта Минск

 
Теги: Минск
 
 
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Также аварийно-спасательные расчеты отрабатывали все этапы ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.
 
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