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В минском аэропорту спасатели провели тренировку по тушению горящего авиатоплива
17.03.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столичном аэропорту персонал провел тренировку тушения пожара и спасения людей при возгорании воздушного судна. Об этом
Расчеты аварийно-спасательной команды столичного аэропорта практиковались в тушении разлитого авиатоплива, а также ведении спасательных работ на воздушном судне — для тренировки использовался тяжелый транспортный самолет Ил-76ТД.
Были отработаны все основные этапы спасательной операции при чрезвычайном происшествии с участием самолета на земле: от оповещения и борьбы с огнем до оказания медицинской помощи и поисково-спасательных работ.
Помимо персонала аэропорта в тренировке приняли участие представители авиакомпаний «Белавиа» и «Трансавиаэкспорт», а также медики из службы гражданской авиации и сотрудники отдела внутренних дел на воздушном транспорте.
На учениях было задействовано 15 единиц техники, а также 72 человека из штатного и нештатного аварийно-спасательных расчетов.
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Также аварийно-спасательные расчеты отрабатывали все этапы ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.
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