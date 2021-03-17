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Задержанным администраторам чата «Водители 97%» предъявили обвинение и направили дело в суд

17.03.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении администраторов и активных участников телеграм-канала «Водители 97% и чатов со схожими названиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: пресс-служба СК

В ведомстве сообщили, что в августе прошлого года трое женщин и мужчина «установили контакт с администраторами и владельцами различных телеграм-каналов и чатов со схожими названиями «Водители 97%» и начали поиск соучастников для дальнейшей организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Как устанавливался контакт и почему после этого они получили права администраторов в открытых и закрытых чатах, не сообщается. Но, как отмечает СК, в администрируемых ими чатах и группах они стали призывать «к блокированию автодорог, повреждению спецтранспорта, забастовкам и действиям, нарушающим работу общественного транспорта».

В СК также сообщили, что компания находила среди подписчиков каналов и участников чатов действующих и бывших правоохранителей и военных и предлагала им принять участие в беспорядках и делиться в чате информацией.

Мужчина и женщины были задержаны осенью. В ходе допросов они пояснили, что были недовольны ходом избирательной кампании.

Им предъявлено обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК Беларуси. Максимальный срок, который они могут получить — три года лишения свободы. К троим обвиняемым с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к еще одной женщине — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материалы переданы прокурору для направления в суд.

Дело чата «Водители 97%»

Напомним, 31 октября появилось сообщение, что сотрудники ГУБОПиК задержали 28-летнюю минчанку, администратора телеграм-канала «Водители 97». Причем утверждалось, что «канал могут признать экстремистским». 6 ноября ведомство сообщило про задержание 38-летней минчанки, которую назвало «одним из основных управленцев» телеграм-канала «Водители 97» и одноименного чата.

Примечательно, что первоначально сообщалось, что они являются подозреваемыми по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

 
 
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Им предъявлено обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК Беларуси. Максимальный срок, который они...
 
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