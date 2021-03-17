Три года «химии» и 100 тысяч компенсации. В Молодечно вынесли приговор за непредумышленное убийство

Источник материала: Tut.by

В Молодечно суд приговорил 19-летнего парня к трем годам «химии» за убийство по неосторожности в ходе потасовки возле бара, которая произошла в августе. Об этом сообщает портал kraj.by.



Фото: pixabаy.com

Еще в прошлом году, в ночь с 19 на 20 августа, 19-летний молодечненец находился с другом в местном баре «Лофт», где они употребляли спиртное. Там он повздорил с другим посетителем заведения. Во время потасовки на улице парень ударил мужчину в лицо, после чего тот упал и ушибся головой о тротуарную плитку. Вызванная барменом скорая отвезла пострадавшего в больницу, где у него диагностировали тяжелые травмы. Спустя чуть больше недели — 28 августа — мужчина умер в больнице.

Сам обвиняемый говорил, что погибший мужчина в тот вечер был сильно пьян и вел себя неадекватно. Он не давал покоя посетителям и нецензурно выражался, поэтому бармен пытался его урезонить. Затем обвиняемый, бармен и пьяный мужчина вышли на улицу, где последний показал, что собирается драться, и приблизился к парню. Тот, по его словам, испугался и ударил первым, а затем упал на мужчину. По его словам, он пытался оказать пострадавшему первую помощь, когда стало понятно, что тот не приходит в себя. На процессе вызванные свидетели подтвердили слова обвиняемого.

Суд признал парня виновным по части 1 статьи 144 (Причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси. Ему грозило до трех лет колонии, однако были учтены все обстоятельства инцидента, а также полное признание вины и отсутствие судимостей. Итоговым приговором стали три года «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Также судом были удовлетворены иски родственников погибшего к обвиняемому на возмещение морального вреда: по 30 тысяч рублей матери и жене мужчины, а также по 20 тысяч двоим его дочерям — в общей сложности 100 тысяч рублей. Также супруга погибшего должна получить 2414 рублей 51 копейку от молодечненца в качестве возмещения материального ущерба. Следует отметить, что молодой человек работает упаковщиком на местном предприятии.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.