БГУ, БГПУ и другие белорусские вузы повышают стоимость обучения

Источник материала: Tut.by

Несколько вузов Беларуси планируют повысить стоимость обучения для белорусских студентов. Такое решение уже приняли в БГУ, БГПУ и Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. Ожидается, что цены вырастут и в БНТУ.



Иллюстративный снимок. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Стоимость обучения в БГУ, который считается ведущим университетом в стране, будет «скорректирована в связи с возросшими затратами на оплату труда, коммунальными и иными расходами», рассказали TUT.BY в пресс-службе вуза. С какого числа и на сколько процентов ожидается повышение — пока неизвестно. В пресс-службе уточнили, что это произойдет «в ближайшее время». Год назад плата за два семестра выросла на 400−500 рублей.

Повышение стоимости с 1 апреля 2021 года планируется в Белорусском государственном педагогическом университете — на 5 процентов.

— Доплата до конца учебного года (за апрель, май, июнь) на дневном отделении в зависимости от специальностей в среднем составит от 23 до 46 рублей, на заочном — от 12 до 23 рублей. Повышение стоимости обучения связано с тем, что с 1 января 2021 года увеличена базовая ставка со 185 до 195 рублей (на 5,4%) и минимальная заработная плата с 375 до 400 рублей (на 6,7%), — подробно объяснили в пресс-службе университета.

В среднем же цены повысятся на 100−150 рублей, следует из документа, который опубликован на телеграм-канале «Отчислено».

К примеру, в начале 2020−2021 учебного года первокурсники специальностей с изучением иностранного языка платили 2932 рубля, теперь год обучения для них будет стоить 3078 рублей. Рост — 146 рублей.

Студенты первого курса специальности «музыкальное искусство, ритмика и хореография» в начале года платили 3080 рублей, с 1 апреля стоимость для них выросла до 3234 рублей. Разница составит 154 рубля.

15 марта решение поднять стоимость обучения приняли и в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. Информация об этом уже появилась на официальном сайте вуза. С 1 апреля 2021 года год обучения для первокурсников будет стоить чуть более 2980 рублей. По сравнению с сентябрем 2020-го стоимость выросла на 139 рублей (примерно на 5 процентов).

Подорожает обучение и в Белорусском национальном техническом университете. Эту информацию TUT.BY подтвердили в ректорате вуза. Когда вырастет стоимость и на сколько — эта информация позже появится на сайте БНТУ .

В последний раз стоимость обучения в белорусских вузах повышалась год назад — в феврале — марте 2020-го. Обучение в БГУ тогда подорожало в среднем на 12 процентов (примерно на 400−500 рублей за год). Платить больше стали и студенты других вузов, например, БНУ, БГЭУ и Брестского госуниверситета. Тогда цены для них подняли на 5−12 процентов.