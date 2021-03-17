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Греция признала российскую вакцину "Спутник V"
17.03.2021 14:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГреция признала российскую вакцину "Спутник V" наравне с европейскими препаратами. Вакцинация не станет обязательным условием для посещения страны туристами, но поможет избежать некоторых формальностей. С 14 мая Греция планирует открыть границы для граждан России, Украины и Беларуси. Министр туризма страны ожидает, что этот туристический сезон будет лучше, чем прошлый, а также отметил, что роста цен на турпакеты не будет из-за жесткой конкуренции.
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Греция признала российскую вакцину "Спутник V" наравне с европейскими препаратами. Вакцинация не станет обязательным условием для посещения страны туристами, но...
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