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Желтый уровень опасности - мокрый снег и гололедица
17.03.2021 14:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМокрый снег, температура от минус 3 до плюс 6, на дорогах - гололедица. В Беларуси объявлен желтый уровень опасности. ГАИ призывает всех участников движения быть внимательными в сложных погодных условиях. Скользкое дорожное полотно и плохая видимость при осадках делают управление автомобилем непредсказуемым.
Безопасность на дорогахВ свою очередь дорожная милиция готова к любым непредвиденным ситуациям: оказанию помощи как водителям, так и пешеходам, а также к обеспечению безопасных условий движения.
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Мокрый снег, температура от минус 3 до плюс 6, на дорогах - гололедица. В Беларуси объявлен желтый уровень опасности. ГАИ призывает всех участников движения быть...
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