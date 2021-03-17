ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Желтый уровень опасности - мокрый снег и гололедица

17.03.2021 14:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мокрый снег, температура от минус 3 до плюс 6, на дорогах - гололедица. В Беларуси объявлен желтый уровень опасности. ГАИ призывает всех участников движения быть внимательными в сложных погодных условиях. Скользкое дорожное полотно и плохая видимость при осадках  делают управление автомобилем  непредсказуемым.

Безопасность на дорогах

В свою очередь дорожная милиция готова к любым непредвиденным ситуациям: оказанию помощи как водителям, так и пешеходам, а также к обеспечению безопасных условий движения. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мокрый снег, температура от минус 3 до плюс 6, на дорогах - гололедица. В Беларуси объявлен желтый уровень опасности. ГАИ призывает всех участников движения быть...
 
Новости дня
Новости общества
 
И. Кива: Верховная рада - самый неэффективный государственный орган
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by