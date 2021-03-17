Источник материала: БT

Безопасность на дорогах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Желтый уровень опасности - мокрый снег и гололедица Мокрый снег, температура от минус 3 до плюс 6, на дорогах - гололедица. В Беларуси объявлен желтый уровень опасности. ГАИ призывает всех участников движения быть...

Мокрый снег, температура от минус 3 до плюс 6, на дорогах - гололедица. В Беларуси объявлен желтый уровень опасности. ГАИ призывает всех участников движения быть внимательными в сложных погодных условиях. Скользкое дорожное полотно и плохая видимость при осадках делают управление автомобилем непредсказуемым.В свою очередь дорожная милиция готова к любым непредвиденным ситуациям: оказанию помощи как водителям, так и пешеходам, а также к обеспечению безопасных условий движения.