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И. Кива: Верховная рада - самый неэффективный государственный орган
17.03.2021 14:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУкраинский парламентаризм неэффективен и вообще не имеет никакого отношения к демократии. Такого мнения придерживается ряд депутатов Верховной рады. Парламент исполняет не волю народа, но волю олигархов: практически каждая фракция, присутствующая в зале заседаний, имеет тесную связь с крупным корпоративным бизнесом.
Илья Кива, депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь": "Когда эта Верховная рада за последние два года работала продуктивно? Посмотрите, что сейчас с жизнями происходит. Верховная рада системно на сегодняшний день сливает как интересы государства, так и работает исключительно в интересах олигархического строя или лоббистов, которые оплачивают те или иные законопроекты. На сегодняшний день это самый неэффективный орган в отношении позиции страны или народа Украины.
И чем раньше Верховную раду этого созыва распустят, тем больше шансов у нашей страны все-таки выйти в конструктив и начать действительно заниматься решением сегодняшних проблем, а это нищета, тариф, война, это болезни, которые убивают украинское общество. А сегодня еще один день профанаций и отрабатывания тех заказов, которые поступают от олигархического строя или тех, кто сегодня контролирует государства, у которых мы находимся под внешним управлением".
Украина нуждается в радикальной политической реформе, которая сделает государственную систему работоспособной. Но шансов на это нет: стратегическое управление страной осуществляется из-за рубежа, а олигархам доверено разграбление и передел собственности. Интересов простого украинца в этой схеме просто-напросто нет.
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Украинский парламентаризм неэффективен и вообще не имеет никакого отношения к демократии. Такого мнения придерживается ряд депутатов Верховной рады. Парламент...
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