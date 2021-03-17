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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И. Кива: Верховная рада - самый неэффективный государственный орган Украинский парламентаризм неэффективен и вообще не имеет никакого отношения к демократии. Такого мнения придерживается ряд депутатов Верховной рады. Парламент...

Украинский парламентаризм неэффективен и вообще не имеет никакого отношения к демократии. Такого мнения придерживается ряд депутатов Верховной рады. Парламент исполняет не волю народа, но волю олигархов: практически каждая фракция, присутствующая в зале заседаний, имеет тесную связь с крупным корпоративным бизнесом.Украина нуждается в радикальной политической реформе, которая сделает государственную систему работоспособной. Но шансов на это нет: стратегическое управление страной осуществляется из-за рубежа, а олигархам доверено разграбление и передел собственности. Интересов простого украинца в этой схеме просто-напросто нет.