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Проверка боеготовности в Вооруженных силах

17.03.2021 14:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Восстановить навыки по специальности, получить форму и приступить к занятиям. В Вооруженных силах продолжается комплексная проверка боеготовности. Накануне  в объединенный учебный центр в Печах прибыло пополнение. Планируется, что ряды армии пополнят порядка тысячи военнообязанных. Это мотострелки, пулеметчики, механики, связисты. Одна из задач весеннего экзамена - проверить способность войск выполнять задачи в сложных условиях. 

Подразделения приводятся в боевую готовность. Планируется, что на следующей неделе теоретические занятия сменит практика. Впереди - выход на полигон. 

 
 
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Восстановить навыки по специальности, получить форму и приступить к занятиям. В Вооруженных силах продолжается комплексная проверка боеготовности. Накануне  в...
 
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