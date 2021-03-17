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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проверка боеготовности в Вооруженных силах Восстановить навыки по специальности, получить форму и приступить к занятиям. В Вооруженных силах продолжается комплексная проверка боеготовности. Накануне в...

Восстановить навыки по специальности, получить форму и приступить к занятиям. В Вооруженных силах продолжается комплексная проверка боеготовности. Накануне в объединенный учебный центр в Печах прибыло пополнение. Планируется, что ряды армии пополнят порядка тысячи военнообязанных. Это мотострелки, пулеметчики, механики, связисты. Одна из задач весеннего экзамена - проверить способность войск выполнять задачи в сложных условиях.Подразделения приводятся в боевую готовность. Планируется, что на следующей неделе теоретические занятия сменит практика. Впереди - выход на полигон.