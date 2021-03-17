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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неотвратимость ответственности за противоправные действия О неотвратимости ответственности за противоправные действия еще раз напомнила и генпрокуратура Беларуси. К настоящему времени в суды направлено 468 уголовных...

О неотвратимости ответственности за противоправные действия еще раз напомнила и генпрокуратура Беларуси. К настоящему времени в суды направлено 468 уголовных дел, более 400 человек уже осуждены. Речь идет о массовых беспорядках, насилии и угрозе его применения к милиции, их публичных оскорблениях, порче имущества, хулиганстве, надругательстве над госсимволами. Совокупность оперативно-розыскных, следственных и надзорных мероприятий позволила должным образом, с соблюдением всех процессуальных сроков провести расследование в отношении людей, которые признаны судом виновными. А правоохранительные органы продолжают раскрывать преступления против общественной безопасности, которые имели место в прошлом году. И здесь прокуратура будет способствовать розыску тех, кто планирует скрыться от правосудия.