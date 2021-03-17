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Памятка для автомобилистов и пешеходов
17.03.2021 14:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМокрый снег, температура от минус 3 до плюс 6 градусов, на дорогах гололедица, ГАИ призывает всех быть внимательными в сложных погодных условиях. Скользкое дорожное полотно и плохая видимость при осадках делают управление автомобилем не только сложнее.
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Мокрый снег, температура от минус 3 до плюс 6 градусов, на дорогах гололедица, ГАИ призывает всех быть внимательными в сложных погодных условиях. Скользкое дорожное...
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