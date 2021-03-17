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За один день независимой журналистке в Могилеве суд дал пять штрафов. Накануне - еще два

17.03.2021 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Независимую журналистку Алину Скребунову пять раз наказали штрафами по 25 базовых величин (725 рублей) — на общую сумму в 3625 рублей. Об этом сообщает 6tv.by.


Алина Скребунова

Пять протоколов, составленных Ленинским РОВД, Могилевский райсуд рассматривал в течение одного дня — 16 марта. Делами Скребуновой занимались трое судей — Максим Курпаченко, Ольга Полуян и Елена Гулешова. Все они решили, что независимая журналистка «незаконно занималась изготовлением продукции СМИ», поскольку на изъятом в начале февраля в ее квартире ноутбуке находились фотографии, идентичные тем, которые были в статьях, размещенных на сайте иностранного телеканала «Белсат».

«Незаконной продукцией СМИ» признаны появившиеся на телеканале «Белсат» пять сюжетов: о судебных процессах над бывшим главой могилевского филиала Белгазпромбанка Сергеем Кармызовым и экс-начальницей управления культуры Могилевского горисполкома Ириной Жаббаровой, а также материал о журналистке с Могилевщины Дарье Чульцовой.

Все заседания проходили в отсутствие Алины Скребуновой. Повестки в суд она получила после того, как выехала с территории Беларуси, но уведомила судей, имевших в свою очередь официально подтвержденную информацию о ее отъезде.

15 марта суд Октябрьского района Могилева также рассматривал административные протоколы в отношении Алины Скребуновой — тоже по делам о незаконном изготовлении продукции СМИ. Тогда журналистка была оштрафована на 30 и 25 базовых величин.

До того с начала марта Алина Скребунова была еще дважды оштрафована за работу. По 25 базовых величин штрафа ей присудили судьи Октябрьского суда Жанна Пушкина и Наталья Ясенко.

 
Теги: Могилев
 
 
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