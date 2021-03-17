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В Вилейке за коррупцию судили служащего. В качестве взятки значатся дрова, арматура и коньяк

17.03.2021 14:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Вилейске судили мужчину, который использовал свое служебное положение и за взятки оказывал услуги строительно-монтажным организациям из двух районов Минской области. Об этом прокурор Вилейского района Вадим Шукринов рассказал изданию «Шлях перамогі».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Как сообщается, 59-летний житель Логойского района работал главным специалистом одного из секторов Минского областного управления мелиорации и технического надзора ГО «Белводхоз».

В его полномочия входил надзор за качеством строительно-монтажных работ и проверка соответствия их проектной документации, а также действующим нормативно-правовым актам. Также он проверял правильность оформления технологической документации.

Мужчина воспользовался своим служебным положением и с 2018 года по 2020 год получал взятки от представителей строительно-монтажных организаций Мядельского и Молодечненского районов. За это от него требовалось не вникая ставить свою подпись на необходимых бумагах и не заниматься своими прямыми обязанностями — проверкой объемов выполненных работ и документации.

С мужчиной за услуги расплачивались не деньгами, а «натурой»: металлической арматурой, пиломатериалами, дровами, автомобильным топливом, продуктами. Самую мелкую взятку оценили в 69,2 рубля, самую крупную — в 403,9 рубля.

Всего следствию удалось установить пять коррупционных эпизодов: в сентябре и ноябре 2018 года обвиняемый встречался с представителями унитарного предприятия Мядельского района, а в феврале и сентябре 2020 года — представителями руководства двух ОАО из Молодечненского района. При даче последней взятки 23 сентября прошлого года в агрогородке Илья Вилейского района все участники были задержаны. За положительное решение вопросов тогда мужчина получил две бутылки коньяка «Арарат» и банку кофе.

До суда обвиняемый был заключен под стражу и в ходе процесса признал свою вину. Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф в размере 300 базовых величин (8700 рублей). Также мужчина на 4 года лишен права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

 
 
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Обвиняемый за взятки помогал с решением вопросов, связанных со строительно-монтажной документацией.
 
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