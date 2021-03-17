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Парню, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку в Новополоцке, суд дал 20 лет колонии

17.03.2021 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20-летний житель Могилева получил 20 лет колонии усиленного режима за изнасилование и убийство с особой жестокостью 16-летней девушки, которое произошло в июне прошлого года на берегу Западной Двины в Новополоцке, сообщает телеканал «Звязда».


Снимок из материалов уголовного дела. Место обнаружения тела девушки. Фото: СК

СК сообщал, что в июне прошлого года 20-летний житель Могилева был в командировке в Новополоцке. Вечером парень выпил и познакомился в соцсети с 16-летней девушкой. Молодые люди встретились на городской площади, сходили в магазин и пошли отдыхать на берег Западной Двины.

Там парень изнасиловал девушку, избил ее до смерти, а когда она умерла, занес тело в заросли травы в реке и скрылся.

Утром парень сходил к реке, нашел одежду жертвы, собрал ее в пакет и уехал в Могилев.

По дороге с ним постоянно связывались по телефону сотрудники милиции, однако он не брал трубку. Приехав в Могилев, молодой человек понял, что его причастность к исчезновению девушки известна милиционерам. Он пошел в СК и признался в преступлении. Там его задержали.

Парень пытался запутать следствие, ссылался на провалы в памяти, говорил, что убивать не хотел. Однако экспертиза показала, что девушка умерла от травматического шока после множества ударов.

 
Теги: Могилев
 
 
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В июне прошлого года 20-летний житель Могилева был в командировке в Новополоцке. Вечером парень выпил и познакомился в соцсети с 16-летней девушкой. Молодые люди...
 
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