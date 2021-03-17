На 30 лет назад. Белорус ведет влог, куда выкладывает видео своей семьи, снятые в 1990-е

Источник материала: Tut.by

YouTube-канал белоруса Виктора Гринкевича — невероятный гид по 1990-м. В годы, когда Беларусь начинала развиваться как независимое государство, мужчина, кажется, не выпускал из рук видеокамеру, документируя важные и трогательные моменты из жизни своей семьи и страны. Снимал он также свадьбы, дискотеки, выпускные. Сейчас Виктор оцифровывает архивные ролики и выкладывает в свой влог, который словно машина времени переносит пользователей на 20−30 лет назад.



Фото: скриншот видео Виктора Гринкевича

TUT.BY не раз пытался связаться с Виктором Гринкевичем, но безрезультатно: на звонки и сообщения мужчина так и не ответил. Видео на его канале открыты для всех, поэтому отправиться с их помощью в путешествие во времени может любой желающий. Мы тоже попробуем. Первая остановка — Минск 1990-х.

Минск, Минск, Минск

На кадрах — 1994 год. Виктор с супругой Светланой и детьми отправляются из Березино, где они живут, на прогулку в Минск. В столицу семья едет на утренней электричке, атмосфера в которой за два с половиной десятилетия, кажется, так и не изменилась. Разве что начесы женщины больше не носят, хотя… не все.

С героями видео мы оказываемся на Привокзальной площади, гуляем по проспекту Независимости, который в то время назывался проспектом Франциска Скорины, замечаем бело-красно-белый флаг, что развевается над Домом правительства. А дальше самое интересное — отдел игрушек ГУМа. Здесь сын Виктора Руслан осуществляет мечту тысяч мальчишек того времени и покупает конструктор Lego. В кадр попадают деньги, которыми мальчишка собирается расплачиваться. Это только нам кажется, что у него в руках доллары?:)

А это конец августа 1996-го. Семья Гринкевич едет в Минск, чтобы закупиться к школе. А где в то время можно было найти все самое подходящее? Конечно, на рынке «Динамо» . Если начать смотреть видео с шестой минуты, то можно сразу оказаться между рядов с палатками — тут одежда, шапки, обувь. Семья выбирает джинсы для Руслана. Помните, эти импровизированные примерочные, в которых, стоя на картонке, «прячешься» от прохожих за шторкой?

А на этом видео можно посмотреть, как в конце мая в 1998-м торговали на продуктовом рынке в Ждановичах. В описании к ролику Виктор пишет, что мяса тут «завались». Но куда интереснее продуктовых прилавков ценники на сами продукты. Например, в одном из кадров видно, что за колбасу просят 96 и 210 тысяч рублей, за подсолнечное масло — 77 тысяч, за курагу 200 тысяч. В какой-то момент замечаем, что Светлана кладет на весы пять помидоров. Продавец считает, получается — 49 800 рублей.

— <…> Часто ездили на этот рынок, чтобы деньги хоть как-то и куда-то сбывать. Хотя почему-то больше помню наши закупки на Комаровке, в крытом рынке, — отмечает в описании к видео автор. — Там и студия звукозаписи была, в которой начиная с 1976-го и почти до середины 90-х писал на магнитофонные катушки все, что только в мире нового выходило. И потом, делая сборки, проводил свои дискотеки <…>.

Кстати, чтобы было проще сравнивать тогдашние цены с нынешними, отметим: по данным на 21 июля 1998 года, доллар стоил 40 020 рублей, а 28 августа достиг круглой стоимости в 50000 рублей.

И еще немного сравнений. Вот полки одного из универмагов осенью 1992-го.

Выборы, Новый год, дискотека

Продолжим наше путешествие, из 1992-го перенесемся в 1994-й. Виктор заснял, как первый раз в суверенной Беларуси их семья ходила голосовать. Выборы тогда проходили в два тура. В первом участвовало шесть кандидатов, во втором — два: Александр Лукашенко и Вячеслав Кебич. На кадрах — 23 июня, участок для голосования расположен в школе Березино. Время его работы — с семи утра до десяти вечера. Комиссия сидит за столом, укрытым красной скатертью, над ними висит бело-красно-белый флаг, импровизированные кабинки завешаны шторами. В уголке за всем наблюдают «старшыні камісіі». Проголосовав, семья Гринкевич отправляется в буфет за газировкой.

Это трогательное видео снято в ночь на 1 января 1995 года. Несколько семей вместе отмечают Новый год. Какие пожелания в тот год гости говорили друг другу, Виктор оставил за кадром, зато в кадр попал праздничный стол и дискотека. Как столько людей поместилось на небольшой лестничной площадке, для нас и сейчас загадка. Кстати, судя по времени на видео, танцевали гости после часу ночи, и никто из соседней не возражал.

А вот и сами танцы! Во влоге мужчины немало записей с березинских дискотек. Мы выбрали небольшое видео за 19 июля 1997 года. Смартфонов и айфонов в те времена еще не было, поэтому парни и девушки пришли на танцплощадку «оторваться», а не зачекиниться, поэтому «отрываются» люди от души.

Первое, что бросается в глаза, — образы молодых модников. В одной компании встречались парни в рубашках и спортивных мастерках. В нарядах девушек тоже хватало контрастов — мини-юбки и сарафаны в пол, шорты, майки и вечерние платья. Многие девчонки в босоножках на платформе.

ЗОЖ в то время был не так моден, как сейчас, поэтому на некоторых кадрах молодежь — с сигаретами. Сейчас эти ребята давно не подростки, поэтому, надеемся, если родители узнают своих детей на видео, молодым людям не влетит. А мы напоминаем: курение вредит вашему здоровью.

К ночи Виктор выходит с танцплощадки, чтобы показать, как «тусуется» молодежь на входе. И тут же в кадр попадает «магазин на капоте», который предприимчиво развернули прямо на чьей-то машине. Здесь можно купить шоколадки, печенье, жвачки и напитки.

Компьютер и пионерский лагерь

И еще два интересных видео о семье Виктора. На кадрах — февраль 2000-го. Судя по описанию под видео, в этот день отмечали день рождения Руслана. В семье Гринкевич на тот момент уже появился компьютер. Посмотрите, как дети его окружили, чтобы посмотреть мультик и поиграть. Рядом стоит праздничный стол. Из угощений — горошек, колбаса, бутерброды со шпротами, голубцы, апельсины, торт.

А это июнь 1996-го. Родители привезли Руслана на отдых в пионерский лагерь. Вам тоже сразу же захотелось в лето и вернуться в детство?:)

P.S. Как к 2021-му сложилась история семьи Гринкевич, мы не знаем, но в архиве новостей TUT.BY за 2010 год мы нашли такое свадебное фото Ильи Митько, лидера суперпопулярной когда-то группы «Леприконсы» (да-да, тех, кто поют «хали-гали, паратрупер, нам с тобою было супер») и его супруги Вероники. Вероника — та самая маленькая девочка с душевных видео 1990-х.





В коротком интервью Илья тогда рассказал, что свадьба состоялась летом 2009-го, в клубе U-2.

— Я давно мечтал о собственной семье, поэтому на празднование пригласил всех своих родственников и друзей. Всего — более 150 человек! — говорил артист.