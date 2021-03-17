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В Минске завели уголовные дела за разглашение личных данных и оскорбление работников прокуратуры
17.03.2021 16:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске возбудили шесть уголовных дел — за незаконное распространение информации о частной жизни и оскорблении работников прокуратуры Минска, об этом
Шесть уголовных дел стали результатом проверок, проведенных по сообщениям Генпрокуратуры и заявлениям самих работников. Дела возбудили по части 1 статьи 179 УК (Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни) и статье 369 УК (Оскорбление представителя власти).
По информации прокуратуры, участники «отдельных» чатов Telegram разместили в общем доступе сведения о частной жизни и персональные данные работников прокуратуры Минска, составляющие их личную и семейную тайну, а также оскорбительные комментарии в их адрес.
Дело для расследования отправили в управление Следственного комитета по Минску.
Из 950 «политических» уголовных дел в
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В Минске возбудили шесть уголовных дел - за незаконное распространение информации о частной жизни и оскорблении работников прокуратуры Минска, об этом сообщает...
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