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В Гродно силовики пришли в квартиру еще одного журналиста — Алеся Денисова

17.03.2021 16:21 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 марта. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщает, что в данный момент "идет смотр" квартиры еще одного гродненского журналиста — Алеся Денисова. 

Отмечается, что жена Денисова находится на работе, его самого нет в городе, дома — только дочь, силовики забирают ее телефон. "Осмотр проходит в рамках той же проверки, что и у Яна Романа", — добавили в БАЖ. 

Несколькими часами ранее в Гродно на улице был задержан журналист Ян Роман, у него дома также побывали силовики, забрали ноутбук и телефон. Поводом для задержания стала информация о том, что Ян Роман якобы заплатил штрафы за двух лиц, наказанных в рамках административного кодекса за участие в протестах, и таким образом финансировал эти протесты. В каком статусе сейчас находится Роман, неизвестно. По информации БАЖ, его отвезли в Ленинский РОВД Гродно. 


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 17 марта. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщает, что в данный момент "идет смотр" квартиры еще одного гродненского журналиста — Алеся...
 
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