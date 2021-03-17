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Главврач Молодечненской ЦРБ прокомментировала смерт пациента во время визита Лукашенко

17.03.2021 16:41 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Главный врач Молодечненской центральной райбольницы Дарья Колядич рассказала, что действительно во время визита Александра Лукашенко умер пациент, но информация телеграм-канала «Белые халаты» искажена: врачи оказывали женщине помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале.

Что писали «Белые халаты»

Вчера, 16 марта, вечером в телеграм-канале «Белые халаты» появилось сообщение, в котором говорится, что во время визита Александра Лукашенко в ЦРБ города Молодечно умерла пациентка из-за неоказания медпомощи.

По словам «Белых халатов», «сотрудников из числа «неблагонадежных» вообще велено было в этот день на работу не пускать», а остальные медики весь день были под контролем силовиков, изолированы в кабинете без права перемещения по больнице.

Состояние одной из пациенток кардиологического отделения ухудшилось, было решено вызвать реаниматолога, но врача не пустили силовики. В результате женщина умерла.

Что сказала главврач ЦРБ

«Подтверждаем, что действительно 12 марта в больнице от осложнения, вызванного ишемической болезнью сердца, скончалась родственница одной из наших медработниц», - приводит пресс-служба Минздрава слова Дарьи Колядич.

Колядич рассказывает, что данная пациента проходила лечение в кардиологии, а когда ей стало плохо, на помощь кардиологической бригаде пришел реаниматолог, дежуривший в том корпусе.

«Несмотря на все усилия специалистов пациентку спасти не удалось. К сожалению, люди умирают в больницах и время не выбирают», - заявляет главврач.

Она отмечает «глупость и жестокость» людей, написавших пост в «Белых халатах». По мнению Колядич, авторы решили написать политизированный текст вне зависимости от реальности: «информация извращена и подана специально для нагнетания реальной ситуации».

Главврач сообщает, что в ЦРБ не один реаниматолог, а есть несколько реанимационных бригад, поэтому врач из третьего корпуса (где был Лукашенко) не должен был бежать в кардиологию.

«Бегать из корпуса в корпус – это не профессионально», - добавила Дарья Колядич.

Напомним, 12 марта Александр Лукашенко посетил ЦРБ Молодечно, где прокомментировал ЧП с кислородом в БСМП Витебска.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный врач Молодечненской центральной райбольницы Дарья Колядич рассказала, что действительно во время визита Александра Лукашенко умер пациент, но...
 
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