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Главврач Молодечненской ЦРБ прокомментировала смерт пациента во время визита Лукашенко
17.03.2021 16:41 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Главный врач Молодечненской центральной райбольницы Дарья Колядич рассказала, что действительно во время визита Александра Лукашенко умер пациент, но информация телеграм-канала «Белые халаты» искажена: врачи оказывали женщине помощь. Об этом
Что писали «Белые халаты»
Вчера, 16 марта, вечером в телеграм-канале «Белые халаты»
По словам «Белых халатов», «сотрудников из числа «неблагонадежных» вообще велено было в этот день на работу не пускать», а остальные медики весь день были под контролем силовиков, изолированы в кабинете без права перемещения по больнице.
Состояние одной из пациенток кардиологического отделения ухудшилось, было решено вызвать реаниматолога, но врача не пустили силовики. В результате женщина умерла.
Что сказала главврач ЦРБ
«Подтверждаем, что действительно 12 марта в больнице от осложнения, вызванного ишемической болезнью сердца, скончалась родственница одной из наших медработниц», - приводит пресс-служба Минздрава слова Дарьи Колядич.
Колядич рассказывает, что данная пациента проходила лечение в кардиологии, а когда ей стало плохо, на помощь кардиологической бригаде пришел реаниматолог, дежуривший в том корпусе.
«Несмотря на все усилия специалистов пациентку спасти не удалось. К сожалению, люди умирают в больницах и время не выбирают», - заявляет главврач.
Она отмечает «глупость и жестокость» людей, написавших пост в «Белых халатах». По мнению Колядич, авторы решили написать политизированный текст вне зависимости от реальности: «информация извращена и подана специально для нагнетания реальной ситуации».
Главврач сообщает, что в ЦРБ не один реаниматолог, а есть несколько реанимационных бригад, поэтому врач из третьего корпуса (где был Лукашенко) не должен был бежать в кардиологию.
«Бегать из корпуса в корпус – это не профессионально», - добавила Дарья Колядич.
Напомним, 12 марта Александр Лукашенко
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Главный врач Молодечненской центральной райбольницы Дарья Колядич рассказала, что действительно во время визита Александра Лукашенко умер пациент, но...
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