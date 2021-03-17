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Власти намерены сократить число бюджетников в стране

17.03.2021 17:55 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Государство намерено пересмотреть штаты бюджетных организаций, чтобы провести их оптимизацию уже в среднесрочной перспективе.

Об этом говорится в статье министра финансов Юрия Селиверстова, опубликованной в последнем номере ведомственного журнала «Финансы. Учет. Аудит». Министр отмечает, что среди направлений бюджетной оптимизации — внедрение с 1 января 2023 года механизма медицинской аккредитации организаций здравоохранения, которые будут получать деньги из бюджета при условии соответствия определенным требованиям.

Власти также намерены провести упорядочение сети бюджетных организаций: для этого отраслевым министерствам предлагают выработать планы по развитию «экономичных» форм обслуживания населения. 

Оптимизация бюджетных расходов будет идти и за счет внедрения нормативного финансирования.

Отметим, что в прошлом году Александр Лукашенко запрещал увольнять людей и вновь призвал искать возможности сохранения своей деятельности в той или иной форме. Однако он признал, что у многих возникли проблемы с поиском работы и напомнил, что ранее уже поручал проанализировать и принимать решения по соответствующим вопросам на местах, где губернаторы могут более детально и объективно оценивать конкретную ситуацию.

 

 
 
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Государство намерено пересмотреть штаты бюджетных организаций, чтобы провести их оптимизацию уже в среднесрочной перспективе.
 
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