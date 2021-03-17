Власти намерены сократить число бюджетников в стране

Государство намерено пересмотреть штаты бюджетных организаций, чтобы провести их оптимизацию уже в среднесрочной перспективе.

Об этом говорится в статье министра финансов Юрия Селиверстова, опубликованной в последнем номере ведомственного журнала «Финансы. Учет. Аудит». Министр отмечает, что среди направлений бюджетной оптимизации — внедрение с 1 января 2023 года механизма медицинской аккредитации организаций здравоохранения, которые будут получать деньги из бюджета при условии соответствия определенным требованиям.

Власти также намерены провести упорядочение сети бюджетных организаций: для этого отраслевым министерствам предлагают выработать планы по развитию «экономичных» форм обслуживания населения.

Оптимизация бюджетных расходов будет идти и за счет внедрения нормативного финансирования.