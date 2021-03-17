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Власти намерены сократить число бюджетников в стране
17.03.2021 17:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Государство намерено пересмотреть штаты бюджетных организаций, чтобы провести их оптимизацию уже в среднесрочной перспективе.
Об этом говорится в статье министра финансов Юрия Селиверстова, опубликованной в последнем номере ведомственного
Власти также намерены провести упорядочение сети бюджетных организаций: для этого отраслевым министерствам предлагают выработать планы по развитию «экономичных» форм обслуживания населения.
Оптимизация бюджетных расходов будет идти и за счет внедрения нормативного финансирования.
Отметим, что в прошлом году Александр Лукашенко запрещал увольнять людей и вновь
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Государство намерено пересмотреть штаты бюджетных организаций, чтобы провести их оптимизацию уже в среднесрочной перспективе.
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