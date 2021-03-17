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«В случае чего - потом без обид». Как студентов ПГУ просили под подпись ознакомиться с изменениями в КоАП
17.03.2021 18:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представители администрации Полоцкого государственного университета просили студентов подписать бумаги о том, что они ознакомились
По словам авторов аудиозаписи, на встрече со студентами присутствовали декан инженерно-строительного факультета Александр Бакатович и ассистент кафедры строительных конструкций Артур Гиль.
— Мы найдем время, чтобы прочитать это вам и, соответственно, зафиксировать то, что вы ознакомились. Вы все подписи не поставите. Но в случае каких-либо потом, не дай бог, нюансов, будет зафиксировано, что вы подпись не поставили, и это будет не совсем хорошо выглядеть, особенно если нам нужно будет дать на вас характеристику. Поэтому подумайте, пожалуйста, над этим вопросом. Есть два варианта. Либо вы сами прочитали — и расписались, либо Артур Иванович зачитывает вам [документ] и составляется бумага, что вы с ним ознакомлены, но без вашего автографа. Но в случае чего — потом без обид. Ну, какое решение? — спрашивает представитель администрации ПГУ.
Студенты отказались от обоих вариантов. Одна девушка заверила преподавателей, что они «сами прочитают» изменения в обновленном с 1 марта КоАП.
— Просто мы не понимаем, в чем вопрос нежелания поставить подпись, что вы ознакомлены. За 10 часов пропусков все же расписались. В чем проблема здесь, в чем отличие? Это не приказ, это просто, чтобы мы знали, что вы в курсе, — поясняют преподаватели.
На вопрос одной из студенток, почему они должны подписать бумаги, преподаватель отвечает:
— Потому что нам сверху, получается, это дали.
На замечание одного из студентов о том, что «это политика», преподаватели отмечают:
— Дело не в политике, а в дисциплине поведения.
— Что, массовые мероприятия связаны с какими-то политическими мотивами, или что? Вы сами начинаете накручивать ситуацию. Просто прочтите, где можно, а где нельзя и как все это делается.
— А где можно? — звучит вопрос из зала.
— А вы почитайте! Где не запрещено, там возможно, — отвечают представители администрации. — Вначале нужно получить разрешение [на проведение мероприятия].
Студенты не поставили подписи под бумагой. Но ее текст преподаватели оставили в аудитории.
Что говорят в администрации ПГУ?
Проректор по воспитательной работе Полоцкого государственного университета Павел Коваленко пояснил TUT.BY:
— В связи со всеми деструктивными вещами, которые могут проходить, кураторы ознакомили студентов первых-вторых курсов всех факультетов с тем, какие изменения внесли в статью 24.23 КоАП, какие у нее санкции. Студентов третьих и остальных курсов также с этим ознакомят, это сделают заместители деканов по воспитательной работе. Повторюсь: студентов просто ознакомили с этим документом. Это — как техника безопасности, например, когда мы просим расписаться за то, чтобы не выходили на тонкий лед.
— Будут ли какие-то последствия для студентов, которые не поставили подпись?
— Это их право, все добровольно. Конечно же, никаких последствий не будет.
Напомним, после выборов и студенты, и преподаватели ПГУ выступали против насилия в отношении мирных жителей в Беларуси. В марте этого года студенты университета приняли участие во флешмобе солидарности с политзаключенными — и
В ПГУ
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«В случае чего - потом без обид». Как студентов ПГУ просили под подпись ознакомиться с изменениями в КоАП
На вопрос одной из студенток, почему они должны подписать бумаги, преподаватель отвечает: «Потому что нам сверху, получается, это дали».
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