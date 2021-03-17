«В случае чего - потом без обид». Как студентов ПГУ просили под подпись ознакомиться с изменениями в КоАП

Источник материала: Tut.by

Представители администрации Полоцкого государственного университета просили студентов подписать бумаги о том, что они ознакомились с изменениями в административной статье 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, бывшая статья 23.34). Об этом свидетельствует аудиозапись, которую «Віцебскай вясне» прислали читатели из Полоцка.





По словам авторов аудиозаписи, на встрече со студентами присутствовали декан инженерно-строительного факультета Александр Бакатович и ассистент кафедры строительных конструкций Артур Гиль.

— Мы найдем время, чтобы прочитать это вам и, соответственно, зафиксировать то, что вы ознакомились. Вы все подписи не поставите. Но в случае каких-либо потом, не дай бог, нюансов, будет зафиксировано, что вы подпись не поставили, и это будет не совсем хорошо выглядеть, особенно если нам нужно будет дать на вас характеристику. Поэтому подумайте, пожалуйста, над этим вопросом. Есть два варианта. Либо вы сами прочитали — и расписались, либо Артур Иванович зачитывает вам [документ] и составляется бумага, что вы с ним ознакомлены, но без вашего автографа. Но в случае чего — потом без обид. Ну, какое решение? — спрашивает представитель администрации ПГУ.

Студенты отказались от обоих вариантов. Одна девушка заверила преподавателей, что они «сами прочитают» изменения в обновленном с 1 марта КоАП.

— Просто мы не понимаем, в чем вопрос нежелания поставить подпись, что вы ознакомлены. За 10 часов пропусков все же расписались. В чем проблема здесь, в чем отличие? Это не приказ, это просто, чтобы мы знали, что вы в курсе, — поясняют преподаватели.

На вопрос одной из студенток, почему они должны подписать бумаги, преподаватель отвечает:

— Потому что нам сверху, получается, это дали.

На замечание одного из студентов о том, что «это политика», преподаватели отмечают:

— Дело не в политике, а в дисциплине поведения.

— Что, массовые мероприятия связаны с какими-то политическими мотивами, или что? Вы сами начинаете накручивать ситуацию. Просто прочтите, где можно, а где нельзя и как все это делается.

— А где можно? — звучит вопрос из зала.

— А вы почитайте! Где не запрещено, там возможно, — отвечают представители администрации. — Вначале нужно получить разрешение [на проведение мероприятия].

Студенты не поставили подписи под бумагой. Но ее текст преподаватели оставили в аудитории.

Что говорят в администрации ПГУ?

Проректор по воспитательной работе Полоцкого государственного университета Павел Коваленко пояснил TUT.BY:

— В связи со всеми деструктивными вещами, которые могут проходить, кураторы ознакомили студентов первых-вторых курсов всех факультетов с тем, какие изменения внесли в статью 24.23 КоАП, какие у нее санкции. Студентов третьих и остальных курсов также с этим ознакомят, это сделают заместители деканов по воспитательной работе. Повторюсь: студентов просто ознакомили с этим документом. Это — как техника безопасности, например, когда мы просим расписаться за то, чтобы не выходили на тонкий лед.

— Будут ли какие-то последствия для студентов, которые не поставили подпись?

— Это их право, все добровольно. Конечно же, никаких последствий не будет.

Напомним, после выборов и студенты, и преподаватели ПГУ выступали против насилия в отношении мирных жителей в Беларуси. В марте этого года студенты университета приняли участие во флешмобе солидарности с политзаключенными — и побрились наголо .

В ПГУ сменился ректор : бывший глава вуза Дмитрий Лазовский остался работать в университете, на его место пришел Олег Романов.