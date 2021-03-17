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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стартует новый сезон проекта "Студент БГУ на неделю" Каникулы на лекциях в высшем учебном заведении. В Белорусском госуниверситете стартует юбилейный сезон проекта "Студент БГУ на неделю". В 10-й раз свои двери для...

Каникулы на лекциях в высшем учебном заведении. В Белорусском госуниверситете стартует юбилейный сезон проекта "Студент БГУ на неделю". В 10-й раз свои двери для школьников раскроют факультеты и институты, их в этом году 18. Имена участников определят на основе конкурса мотивационных писем. Самое большое количество заявок обычно на факультете международных отношений, журналистики, а также в Институт бизнеса. Будущие абитуриенты станут не только частью учебного процесса, но и ознакомятся со студенческой жизнью.Попробовать себя в роли студента школьники смогут с 29 марта по 2 апреля. Кстати, за 4 года существования проекта к нему присоединились почти 700 старшеклассников из всех регионов страны. Около половины из них теперь студенты Белгосуниверситета.