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Стартует новый сезон проекта "Студент БГУ на неделю"

17.03.2021 18:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Каникулы на лекциях в высшем учебном заведении. В Белорусском госуниверситете стартует юбилейный сезон проекта "Студент БГУ на неделю". В 10-й раз свои двери для школьников раскроют факультеты и институты, их в этом году 18. Имена участников определят на основе конкурса мотивационных писем. Самое большое количество заявок обычно на факультете международных отношений, журналистики, а также в Институт бизнеса. Будущие абитуриенты станут не только частью учебного процесса, но и ознакомятся со студенческой жизнью.

Попробовать себя в роли студента школьники смогут  с 29 марта по 2  апреля. Кстати, за  4 года существования  проекта к нему присоединились  почти 700  старшеклассников  из всех регионов  страны. Около половины из них теперь студенты Белгосуниверситета.

 
 
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Каникулы на лекциях в высшем учебном заведении. В Белорусском госуниверситете стартует юбилейный сезон проекта "Студент БГУ на неделю". В 10-й раз свои двери для...
 
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